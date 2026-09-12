iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max disponibili in pre-ordine su Amazon [PRE-ORDINI APERTI]

Anche su Amazon è possibile pre-ordinare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, nelle diverse colorazioni ufficializzate da Apple e anche nei vari tagli di memoria.

Su questa pagina trovate già tutti i link, suddivisi per modello, tagli di memoria e colore, per essere pronti al momento dell’apertura dei pre-ordini ed essere sicuri di riuscire ad acquistare i nuovi iPhone.

I pre-ordini in Italia aprono alle ore 14.00 del 12 settembre 2026.

Acquistare su Amazon ha diversi vantaggi. Qualche esempio?

Disponibilità alternativa: nei periodi di lancio alcuni colori o tagli di memoria possono esaurirsi rapidamente sullo Store Apple. Amazon può avere stock e tempi di consegna differenti

Consegna Prime molto rapida

Reso semplice da gestire online

Garanzia Apple invariata

Possibilità di rateizzazione semplice e veloce

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro monta il nuovo chip A20 Pro a 2 nanometri, con CPU a 6 core, GPU a 7 core fino al 40% più veloce e Neural Engine da 32 core per le elaborazioni AI in locale. La fotocamera principale Fusion da 48MP introduce l’apertura variabile, affiancata dai nuovi Pro Controls che permettono di regolare manualmente apertura, tempo di scatto e bilanciamento del bianco. La vapor chamber di nuova generazione ha una superficie più estesa e garantisce prestazioni costanti più elevate, mentre la Dynamic Island diventa più compatta. Display da 6,3 pollici, telaio in alluminio in quattro colori (nero, argento, ghiacciaio e borgogna).

iPhone 18 Pro 256GB

iPhone 18 Pro 512GB

iPhone 18 Pro 1TB

iPhone 18 Pro 2TB

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max condivide con il modello Pro l’intera dotazione tecnica — chip A20 Pro, fotocamera Fusion da 48MP ad apertura variabile, Pro Controls e vapor chamber di nuova generazione — ma porta il display a 6,9 pollici. Le colorazioni sono le stesse di iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro Max 256GB

iPhone 18 Pro Max 512GB

iPhone 18 Pro Max 1TB

iPhone 18 Pro Max 2TB

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.