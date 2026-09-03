Lefant M210 Omni in super offerta: il robot ultrasottile che aspira e lava

Lefant M210 Omni è un robot aspirapolvere che mantiene molte delle caratteristiche tipiche dei prodotti di fascia superiore all’interno di un corpo decisamente più piccolo e anche a un prezzo molto più accessibile.

Lefant M210 Omni misura appena 280 mm di diametro e soltanto 85 mm di altezza, dimensioni particolarmente contenute per un modello dotato di sistema di lavaggio a rullo. Lefant dichiara una copertura degli ambienti superiore al 95%, proprio grazie alla capacità di entrare in spazi nei quali robot più grandi non riescono fisicamente a passare.

Lava, per davvero

La caratteristica probabilmente più interessante del M210 Omni rimane comunque il sistema Roller Mop.

A differenza dei robot economici che utilizzano un semplice panno umido oppure dei modelli con due mop circolari, qui troviamo un rullo lungo 20 centimetri che gira a 240 RPM esercitando una pressione costante di 15 N sul pavimento.

Inoltre, il sistema esegue continuamente quattro operazioni: spruzza acqua pulita sul rullo, strofina il pavimento, rimuove lo sporco dalla superficie del mop e recupera separatamente l’acqua contaminata. In questo modo non si continua a lavare diverse stanze utilizzando un panno sempre più sporco.

Aspirazione da 20.000 Pa

Lefant M210 Omni raggiunge una potenza di aspirazione dichiarata di 20.000 Pa, inoltre il robot utilizza un sistema Brushless Hollow Suction, vale a dire una bocca di aspirazione centrale priva della tradizionale spazzola rotante con setole. Si tratta di una soluzione pensata soprattutto per eliminare uno dei problemi più fastidiosi dei robot aspirapolvere, e cioè capelli e peli degli animali che finiscono per avvolgersi attorno al rullo.

Le due spazzole laterali hanno invece il compito di raccogliere polvere, briciole e detriti lungo i bordi e convogliarli verso il canale centrale di aspirazione.

Anche il contenitore della polvere è molto prativo, con una capacità di ben 800 ml. Lefant dichiara che, in condizioni normali, può contenere fino a circa due settimane di sporco, e non vengono inoltre utilizzati sacchetti usa e getta, quindi viene eliminato anche uno dei principali costi ricorrenti dei modelli dotati di svuotamento automatico.

La base lava il rullo

La stazione del modello M210 Omni non serve soltanto per ricaricare la batteria, visto che all’interno troviamo un serbatoio da 2,4 litri dedicato all’acqua pulita e uno separato da 1,5 litri per quella sporca. Quando il robot torna alla base, il sistema può rifornire nuovamente il circuito, scaricare l’acqua raccolta, risciacquare il Roller Mop e successivamente asciugarlo ad aria.

Questo significa che durante una normale sessione di lavaggio l’intervento manuale viene ridotto senza però ricorrere ai grandi sistemi di auto svuotamento con sacchetti proprietari che inevitabilmente aumentano dimensioni della base e costi di gestione.

Tanta tecnologia

Lefant integra il PSD 2.0 Obstacle Avoidance System, composto da nove gruppi di sensori capaci di coprire un angolo di rilevamento di 190 gradi.

A questo sistema si aggiunge la Freemove Technology brevettata da Lefant, che utilizza più sensori per rilevare eventuali collisioni lungo il corpo del dispositivo e ridurre il rischio che il robot rimanga bloccato.

Una scelta particolare riguarda proprio la struttura: Lefant ha eliminato il classico paraurti meccanico mobile utilizzato da molti robot concorrenti, adottando una scocca più uniforme nella quale polvere e piccoli detriti hanno meno possibilità di accumularsi.

E l’autonomia?

La batteria integrata ha una capacità di 3.200 mAh e l’autonomia dichiarata arriva fino a 130 minuti, mentre la potenza di aspirazione può essere regolata su quattro livelli e il flusso dell’acqua su tre.

Sono presenti anche il controllo tramite app e il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del Lefant M210 Omni è di 799,99 euro, ma ora è disponibile in offerta su Amazon a soli 279,99 euro.

Inoltre, inserendo il codice IMUFT5VA il prezzo finale diventa 229,59 euro, con uno sconto complessivo del 71%.

La promozione è attiva da oggi resterà valida fino alle 23:59 dell’8 settembre, salvo eventuale esaurimento delle disponibilità .

Per chi cerca un robot soprattutto compatto, adatto anche alle case con animali e capace di lavare il pavimento con un sistema decisamente più evoluto rispetto al classico panno umido, a questa cifra M210 Omni diventa una proposta difficile da ignorare.

Articolo in collaborazione con Lefant.

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