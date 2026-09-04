Smartphone a 78 euro e tablet da 99 euro: le offerte OSCAL per il Back to School

OSCAL lancia la sua campagna Back to School 2026, con una selezione di dispositivi che va dagli smartphone ai tablet con display di grandi dimensioni, passando per prodotti pensati specificamente per i bambini, oltre ad auricolari e smartwatch.

La campagna sarà attiva fino alle 23:59 del 15 settembre 2026.

FLAT 2: uno smartphone completo a 78,30 euro

Tra le offerte più interessanti troviamo lo smartphone OSCAL FLAT 2, che passa da 162,49 euro a soli 78,30 euro con il codice promozionale.

È uno smartphone pensato soprattutto per chi cerca un dispositivo semplice per comunicazione, social network, streaming e utilizzo quotidiano, ma nonostante il prezzo integra un display IPS da 6,56 pollici con refresh rate fino a 90Hz e una batteria da 5.000 mAh.

Il processore è un Unisoc T606 octa-core, mentre sul fronte della memoria troviamo RAM espandibile virtualmente e soprattutto la possibilità di utilizzare schede TF fino a 2TB. Il sistema operativo è DokeOS 4.0 basato su Android 14.

Per uno smartphone che scende sotto la soglia degli 80 euro, sono proprio display a 90Hz, autonomia e memoria espandibile a rappresentare gli elementi più interessanti.

Prezzo originale: 162,49 euro.

Prezzo finale con codice BKSCGMEXRVRW: 78,30 euro.

PAD 100 e PAD 200 puntano sullo studio

OSCAL PAD 100 utilizza un display da 12 pollici con risoluzione 2K e supporto a 120Hz, affiancato da una batteria da 9.000 mAh. Integra inoltre WPS Office, modalità split-screen e supporto allo stilo, caratteristiche che permettono di utilizzarlo non soltanto per video e navigazione ma anche per prendere appunti, consultare documenti o lavorare contemporaneamente con più applicazioni.

PAD 100 passa da 264,28 euro a 162 euro con il codice BKSCGMEXRVRW.

Abbiamo poi il tablet OSCAL PAD 200, interessante soprattutto per chi preferisce un display molto grande. Troviamo infatti un pannello IPS da ben 13,4 pollici con risoluzione 1920 × 1200 pixel e refresh rate a 120Hz, certificazione TÜV SÜD Low Blue Light e un corpo spesso appena 7,9 millimetri.

Il software è DokeOS 5.0 basato su Android 16 e integra Doke AI 2.0, con strumenti basati anche su modelli come ChatGPT, Gemini e DeepSeek, oltre al PC Mode 3.0 che trasforma l’interfaccia in qualcosa di più vicino a quella di un computer.

Anche PAD 200 passa da 264,28 euro a 162 euro utilizzando il codice BKSCGMEXRVRW.

PAD 60 Kids, il tablet per i più piccoli

Per i più piccoli c’è poi OSCAL PAD 60 Kids, un tablet progettato per bambini dai 3 ai 12 anni.

Il display da 10,1 pollici integra diverse modalità pensate per ridurre l’affaticamento visivo, mentre il sistema Android 15 con DokeOS P 4.1 offre funzioni di controllo parentale che permettono ai genitori di gestire più facilmente l’utilizzo del dispositivo.

È presente inoltre una cover protettiva in EVA con supporto integrato, mentre la batteria da 5.100 mAh è pensata per affrontare sessioni prolungate tra app educative, lettura, video e videochiamate.

Il prezzo passa da 163,37 euro a 99 euro con il codice BKSCGMEXRVRW

PAD 90 con 4G e grande autonomia

OSCAL PAD 90 rappresenta invece una soluzione più tradizionale, con display IPS da 10,92 pollici, batteria da 7.700 mAh e soprattutto connettività 4G attraverso SIM.

Può quindi essere utilizzato anche fuori casa senza dipendere da una rete Wi-Fi, caratteristica utile per studenti che si spostano spesso oppure per chi vuole un tablet indipendente dallo smartphone. Sono presenti anche WPS Office, modalità split-screen, memoria espandibile fino a 2TB e fotocamere da 13 e 8 megapixel.

Il prezzo originale è di 228,24 euro, mentre con il codice BKSCGMEXRVRW il prezzo finale è di 162 euro.

TIGER 8 con 5G

Per chi cerca qualcosa di più potente rispetto a FLAT 2, una delle offerte migliori è quella dello smartphone OSCAL TIGER 8.

Il dispositivo utilizza un processore Unisoc T8100 con connettività 5G, display da 6,88 pollici con refresh rate a 120Hz e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W. Inoltre, OSCAL punta molto anche sull’intelligenza artificiale, attraverso Doke AI e l’integrazione con strumenti basati su DeepSeek, ChatGPT e Gemini. La memoria RAM può arrivare virtualmente fino a 24GB nelle configurazioni previste, mentre lo spazio può essere ampliato tramite scheda fino a 2TB.

In offerta, TIGER 8 scende da 219,99 euro a 108 euro, sempre inserendo il codice BKSCGMEXRVRW.

TIGER 13 punta di più sulla fotocamera

OSCAL TIGER 13 è una proposta leggermente più costosa, ma introduce un comparto fotografico più interessante, visto che la fotocamera principale utilizza un sensore Samsung da 50 megapixel e supporta anche la registrazione video fino alla risoluzione 4K, mentre il display da 6,67 pollici raggiunge i 90Hz.

Anche qui troviamo connettività 5G, processore Unisoc T760 realizzato a 6nm, 256GB di memoria interna nella configurazione principale e batteria da 5.000 mAh.

TIGER 13 passa da 219,99 euro a 148,50 euro con il codice promozionale BKSCGMEXRVRW.

Auricolari e smartwatch

Gli OSCAL HiBuds 5 sono auricolari Bluetooth 5.3 con driver dinamici da 13 mm e sistema di riduzione del rumore, pensati per musica, videochiamate e utilizzo quotidiano. Il Bluetooth 5.3 offre inoltre una latenza dichiarata di appena 60 ms e permette la connessione multipoint a smartphone e computer.

Passano da 39,99 euro a 31,50 euro on il codice promozionale BKSCGMEXRVRW.

OSCAL T1 è invece uno smartwatch rugged con ampio display da 2,01 pollici, certificazione IP68 e una batteria molto grande per la categoria, da ben 900 mAh. L’azienda dichiara fino a 30 giorni di utilizzo tipico e oltre 100 giorni in standby, e non manca neppure una piccola torcia LED integrata.

Con la promozione passa da 55,99 euro a 45 euro on il codice promozionale BKSCGMEXRVRW.

Per i più piccoli c’è infine OSCAL T2, smartwatch 4G che permette di effettuare chiamate e videochiamate e integra un sistema di localizzazione basato su GPS, LBS e Wi-Fi, oltre a un pulsante SOS che può contattare rapidamente il numero impostato dai genitori.

T2 passa da 65,99 euro a 49,50 euro con il codice promozionale BKSCGMEXRVRW.

Ricordiamo che queste offerte rimarranno attive solo fino al 15 settembre.

Articolo in collaborazione con OSCAL.