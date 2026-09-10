iPhone 18 Pro Max, l’autonomia della batteria aumenta in modo considerevole

l modello più grande guadagna sei ore di riproduzione video rispetto a iPhone 17 Pro Max, e anche il Pro standard migliora sensibilmente

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durata batteria iphone 18 pro

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Tra le novità di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, l’autonomia è uno dei punti chiave che hanno un impatto sull’uso quotidiano dei dispositivi. I numeri dichiarati da Apple sembrano confermare un miglioramento tangibile su entrambi i nuovi modelli.

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I dati di autonomia dichiarati da Apple

iPhone 18 Pro

  • Uso tipico: fino a 24 ore
  • Riproduzione video: fino a 36 ore
  • Video in streaming: fino a 33 ore

iPhone 18 Pro Max

  • Uso tipico: fino a 30 ore
  • Riproduzione video: fino a 45 ore
  • Video in streaming: fino a 40 ore

La metrica dell'”uso tipico” viene calcolata da Apple ipotizzando un utilizzo medio del dispositivo, tenendo quindi conto di messaggi, uso della fotocamera, musica, app social, streaming, giochi, navigazione web e navigazione stradale.

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Il confronto con iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro arrivava a 33 ore di riproduzione video e iPhone 17 Pro Max a 39 ore, mentre sullo streaming i valori erano rispettivamente di 30 e 35 ore.

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La differenza si traduce quindi in un aumento di tre ore per iPhone 18 Pro e di sei ore per iPhone 18 Pro Max. Per gli utilizzatori più esigenti, questi dati possono rappresentare una differenza non da poco, nell’arrivare o meno a fine giornata senza dover ricaricare il dispositivo.

Ricarica più veloce

Migliora anche la velocità di ricarica: entrambi i modelli raggiungono il 50% in 15 minuti utilizzando un cavo USB-C abbinato a un alimentatore da 60W o superiore, con standard USB PD 3.1 o successivo. Lo stesso 50% in 30 minuti si ottiene invece con il caricabatterie MagSafe abbinato a un alimentatore da 35W o superiore.

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