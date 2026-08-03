Gmail introduce una nuova funzione che ti può evitare figuracce

TLDR Riassumi

Chiunque abbia usato l’email per lavoro (e non solo) conosce quel momento terribile in cui ti accorgi di aver usato il “Rispondi a tutti” su un messaggio in cui eri in copia nascosta, finendo per condividere informazioni magari riservate ad una lista di indirizzi email sconosciuti.

Cosa cambia

La copia nascosta esiste proprio per tenere nascosta la partecipazione di qualcuno a un thread. Un “Rispondi a tutti” fatto per distrazione, non solo rivela a tutti la presenza del tuo indirizzo nella lista, ma rischia di condividere alla stessa lista informazioni sensibili o riservate.

Con un aggiornamento annunciato il 30 luglio, Gmail introduce un avviso di conferma che compare quando un destinatario in Ccn (Bcc) tenta di rispondere a tutti in una conversazione. Prima di inviare, il client chiede esplicitamente di confermare l’azione, in modo che l’utente, se decide di proseguire l’invio, sappia esattamente che cosa sta facendo e a quali potenziali rischi va incontro.

Come si attiva

Non serve fare nulla. La funzione è attiva di default sia per gli utenti di Google Workspace, sia per gli account Gmail personali gratuiti. L’avviso compare in automatico quando si tenta di rispondere a tutti in una conversazione in cui si era inizialmente in Ccn.

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