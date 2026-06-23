Meta lancia i suoi smart glass da 299 dollari: la sfida ad Apple inizia prima del previsto

TLDR Riassumi

Meta ha presentato una nuova linea di smart glass venduti direttamente con il proprio marchio, senza usare questa volta il nome Ray-Ban o Oakley. È una mossa importante, perché arriva mentre Apple prepara il suo ingresso nel mercato degli occhiali intelligenti.

I nuovi modelli si chiamano Adventurer, Fury e Starfire. Adventurer e Fury partono da 299 dollari, mentre il modello Starfire, realizzato in collaborazione con Kylie Jenner, arriva a 399 dollari.

La produzione resta affidata a EssilorLuxottica, proprietaria di Ray-Ban e Oakley, ma il messaggio è chiaro: Meta vuole costruire una linea più riconoscibile, più accessibile e meno dipendente dai brand eyewear già esistenti.

Cosa offrono i nuovi Meta Glass

I nuovi occhiali riprendono molte caratteristiche già viste sui Ray-Ban Meta di seconda generazione. Troviamo una fotocamera da 12 megapixel, registrazione video in 3K, cinque microfoni, autonomia fino a 8 ore e una custodia capace di aggiungere circa 40 ore di ricarica.

Meta punta molto anche sulla vestibilità. I nuovi modelli includono naselli regolabili, aste adattabili e cerniere pensate per adattarsi meglio a visi diversi. Adventurer ha una forma rettangolare più classica, Fury è più spesso e deciso, mentre Starfire punta su un design più sottile e fashion.

Tra Adventurer e Fury ci sono 26 combinazioni tra colori, lenti e finiture, con opzioni polarizzate, fotocromatiche e trasparenti. È previsto anche il supporto alle lenti graduate.

Il cuore dei nuovi Meta Glasses è Meta AI, basata sul nuovo modello Muse Spark. Gli occhiali permettono di fare domande, scattare foto, registrare video, ricevere traduzioni live e usare funzioni legate al riconoscimento del contesto visivo.

Arriva anche Dynamic Photo, una funzione che cattura una raffica di immagini e sceglie automaticamente lo scatto migliore. Meta porterà inoltre la navigazione pedonale turn-by-turn sui modelli con fotocamera, dopo averla introdotta sugli occhiali con display.

La traduzione live supporta ora 20 lingue, con l’aggiunta di idiomi come mandarino, giapponese, coreano, arabo e hindi.

Meta vuole arrivare prima di Apple

Il tempismo non è casuale. Apple dovrebbe lanciare i suoi primi smart glass nel 2027, con un prodotto progettato internamente e probabilmente basato su fotocamere, microfoni e Siri, ma senza display integrato nella prima generazione.

Questo metterebbe Apple in concorrenza diretta proprio con la linea Meta più accessibile, non con i modelli più costosi dotati di display.

Meta lo sa bene. L’azienda ha definito Apple un concorrente “formidabile”, riconoscendo la forza di Cupertino in hardware, design e integrazione con iPhone. Ed è proprio qui che si giocherà la partita: Meta è avanti sul mercato, Apple può arrivare più tardi ma con un ecosistema molto più integrato.

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