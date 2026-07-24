Meta lancia Facebook Verified gratuito per confermare gli utenti reali

TLDR Riassumi

Meta ha annunciato Facebook Verified, un nuovo badge gratuito pensato per confermare che dietro un profilo Facebook ci sia una persona reale e non un account falso o generato con l’intelligenza artificiale. La verifica avviene tramite un breve video selfie, che Meta confronta con le foto già presenti sul profilo dell’utente.

Come funziona Facebook Verified

Il processo è gratuito e richiede in genere pochi minuti. L’utente registra un video selfie e il sistema verifica che il volto corrisponda alle immagini del profilo. Una volta completata la procedura, il badge Facebook Verified compare sul profilo e in alcune aree della piattaforma.

All’inizio il badge sarà visibile su Marketplace, Gruppi e Profilo, con l’obiettivo di estenderlo successivamente anche ai post nel Feed. L’idea è semplice: aiutare gli utenti a capire quando stanno interagendo con un profilo collegato a una persona reale.

Facebook Verified non va confuso con Meta Verified, l’abbonamento a pagamento che include badge, protezione contro l’impersonificazione e assistenza diretta. Il nuovo badge gratuito ha uno scopo più limitato: non offre funzioni premium, ma serve soprattutto a segnalare l’autenticità umana del profilo.

Meta chiarisce inoltre che il badge non rappresenta un’approvazione dell’utente e non garantisce che quella persona sia affidabile. In altre parole, conferma che dietro il profilo c’è una persona reale, ma non certifica la qualità dei contenuti, delle offerte o delle interazioni.

Chi può ottenere il badge

Facebook Verified è disponibile solo per utenti maggiorenni, con account in regola con gli standard della community e senza segnali di comportamento non autentico. Per ora non è disponibile per Pagine o account in ProMode, quindi non è pensato per creator, brand o aziende, ma per i profili personali.

Il rollout partirà gradualmente da alcuni mercati selezionati, con espansione globale prevista nel tempo. Questo significa che la funzione potrebbe non essere subito visibile a tutti gli utenti.

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