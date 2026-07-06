WhatsApp su iPhone prepara il pallino verde per vedere chi è online

TLDR Riassumi

WhatsApp sta testando anche su iPhone un piccolo pallino verde sulla foto profilo dei contatti per indicare quando una persona è online.

La funzione era già comparsa nelle ultime settimane nella beta Android e ora arriva anche nella beta iOS, come segnalato da WABetaInfo. Al momento è disponibile solo per alcuni tester con WhatsApp beta per iOS 26.26.10.72 tramite TestFlight, quindi non tutti la vedranno subito anche installando l’ultima versione beta.

Come funziona il nuovo pallino verde di WhatsApp

Quando un contatto è attivo su WhatsApp, nella schermata delle informazioni del contatto compare un piccolo cerchio verde sull’immagine profilo. Appena quella persona non è più online, il pallino scompare.

Non si tratta quindi di un’indicazione generica tipo “attivo di recente”, ma di un segnale in tempo reale. L’obiettivo è rendere più immediato capire se una persona è disponibile prima di inviarle un messaggio.

Per ora, però, WhatsApp ha scelto un approccio prudente. Il pallino verde non appare nella lista chat principale e non compare direttamente dentro la conversazione. Bisogna aprire la schermata info del contatto, toccando il nome nella parte alta della chat. In pratica, la funzione c’è, ma non è ancora troppo invasiva.

La parte più delicata riguarda ovviamente la privacy. Un indicatore così visibile rischia di creare qualche malumore, soprattutto per chi non vuole far sapere sempre quando è online.

Da questo punto di vista, WhatsApp sembra aver scelto una strada abbastanza corretta: il pallino verde rispetta le impostazioni già esistenti su ultimo accesso e stato online. Se un utente ha scelto di nascondere il proprio stato online, il pallino non verrà mostrato agli altri.

C’è anche un altro dettaglio importante: il pallino appare solo quando l’utente ha effettivamente WhatsApp aperto. Non dovrebbe quindi indicare una generica attività sul telefono, ma solo la presenza reale dentro l’app.

Questa prima versione sembra quasi un test “morbido”. WhatsApp introduce il nuovo indicatore in una zona poco esposta dell’app, così da abituare gli utenti senza cambiare subito l’esperienza principale.

Secondo WABetaInfo, però, il pallino verde potrebbe diventare più importante in futuro, soprattutto con la nuova schermata Contatti a cui WhatsApp sta lavorando. L’idea sarebbe quella di mostrare in modo più chiaro chi è online o attivo di recente, rendendo la gestione dei contatti più simile a quella di altre app social e di messaggistica.

Quando arriverà per tutti?

Come spesso accade con WhatsApp, non ci sono tempi ufficiali per il rilascio pubblico. La funzione è in fase beta e viene distribuita gradualmente a un numero limitato di utenti. È possibile che WhatsApp la modifichi ancora prima del lancio stabile, oppure che la renda più visibile solo in una fase successiva.

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