Apple prova a fermare il leak di iPhone 18 Pro: spariti i video dei test di caduta

TLDR Riassumi

Apple sembra intenzionata a limitare il più possibile la diffusione dei video leak di iPhone 18 Pro comparsi online nelle ultime ore. I filmati, pubblicati inizialmente su X, mostravano quello che sembrerebbe essere un iPhone 18 Pro durante alcuni test di caduta interni.

La vicenda è particolarmente delicata perché non si tratta del solito render, del classico dummy per produttori di cover o di una foto sfocata arrivata dalla catena di montaggio. Questa volta i materiali sembrano collegati al cyberattacco che ha colpito Tata Electronics, uno dei partner produttivi di Apple in India.

Secondo Reuters, tra i file finiti sul dark web ci sarebbero documenti riservati, dettagli sui componenti, informazioni sui fornitori e immagini di iPhone 18 Pro durante i test di resistenza.

Nelle ultime ore alcuni brevi filmati attribuiti a iPhone 18 Pro sono apparsi su X. I video sembravano mostrare un modello grigio-argento sottoposto a drop test, con un design posteriore più uniforme rispetto all’attuale iPhone 17 Pro.

Il dispositivo mostrava ancora una tripla fotocamera posteriore, ma con lenti apparentemente più sporgenti rispetto alla generazione precedente. Anche il retro sembrava meno “bicolore”, con una finitura più continua tra corpo, vetro e modulo fotografico. Il logo Apple, secondo chi ha visto i filmati, sembrava avere un effetto più riflettente.

I post sono però spariti rapidamente. L’account che aveva condiviso per primo i video usando il nome @EvLeaks è stato sospeso, mentre altri repost sono stati rimossi da X per violazione delle regole della piattaforma.

Il noto leaker Evan Blass, storicamente associato al nome EvLeaks, ha chiarito di non avere alcun legame con quel nuovo account né con il presunto leak di iPhone.

Apple non ha commentato pubblicamente la rimozione dei video. Non è quindi chiaro se la richiesta sia partita direttamente da Cupertino, da Tata Electronics o da altri soggetti coinvolti nella gestione della violazione.

I contenuti sono stati rimossi molto in fretta e anche alcune testate che avevano pubblicato articoli sul leak hanno cancellato o modificato i propri pezzi. Questo lascia pensare a una risposta più aggressiva rispetto al solito. Apple è sempre stata molto attenta alla segretezza dei prodotti non annunciati, ma in questo caso il problema non è solo il design di un iPhone mostrato in anticipo.

Qui si parla di dati sottratti durante un attacco informatico, con documenti interni, informazioni sulla supply chain e materiali potenzialmente coperti da accordi di riservatezza.

Anche se i filmati non vengono ripubblicati, le descrizioni circolate online sembrano coerenti con alcuni rumor precedenti su iPhone 18 Pro.

Il nuovo modello dovrebbe mantenere una struttura generale simile a iPhone 17 Pro, con tripla fotocamera e modulo posteriore importante. Le differenze sembrerebbero concentrarsi su una finitura più uniforme del retro, su lenti più sporgenti e su possibili modifiche interne legate a batteria, fotocamere e dissipazione.

Resta poi aperto il tema Dynamic Island. Diverse indiscrezioni parlano di un ritaglio più piccolo sugli iPhone 18 Pro, anche se le fonti non sono tutte allineate. Alcuni rumor indicano una riduzione significativa, altri parlano di cambiamenti più conservativi.

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