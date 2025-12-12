“F1: The Movie” con Brad Pitt è ora disponibile su Apple TV

Dopo il grande successo al cinema, F1: Il film con Brad Pitt nel ruolo del leggendario pilota Sonny Hayes è finalmente disponibile in streaming su Apple TV a partire da oggi.

Prodotto da Apple Original Films e diretto da Joseph Kosinski — lo stesso regista di Top Gun: Maverick — il film è stato un successo globale al botteghino con oltre 629 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, diventando uno dei film sportivi più redditizi di sempre e il progetto live‑action originale di maggior successo per Apple.

La trama segue Sonny Hayes, pilota di Formula 1 ritiratosi dopo un grave incidente trent’anni prima, chiamato a tornare in pista per aiutare una squadra in difficoltà, l’APX GP, a ottenere la vittoria che potrebbe salvare il team. Il rapporto con il giovane e ambizioso compagno di squadra Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris, dà al film una tensione narrativa che combina adrenalina e dramma umano, mentre le scene di gara sono state girate in parte durante vere competizioni della stagione F1 2023‑2024.

Il film è disponibile in streaming su Apple TV a partire dal 12 dicembre 2025 in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma. La visione rientra nell’offerta di contenuti inclusi nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi oltre alla quota mensile del servizio.

Il film non è solo un titolo da vedere per gli appassionati di motori; è una produzione massiccia che combina spettacolarità cinematografica e autenticità storica. Le scene di corsa sono state girate utilizzando auto da Formula 2 modificate per assomigliare a vere monoposto e riprese in reali weekend di Gran Premio, con effetti visivi che inseriscono vetture digitali per raccontare la storia immaginaria sulla griglia di partenza di un campionato realistico. Questo mix di reale e fiction regala sequenze molto vicine all’esperienza visiva delle gare, tanto che gli spettatori più attenti riconosceranno manovre e ambientazioni dei circuiti ufficiali.

La scelta di girare molte scene sul campo, piuttosto che affidarsi principalmente a set digitali, traspare nell’elevata qualità delle riprese e nel ritmo narrativo che lega perfettamente la realtà della Formula 1 alla componente drammatica della storia.

L’arrivo di F1: Il film su Apple TV rappresenta una mossa significativa nel percorso di Apple per consolidare la sua piattaforma di streaming come concorrente credibile nel mercato globale dei contenuti on demand. Dopo alcuni tentativi meno fortunati al botteghino, questo film ha non solo superato le aspettative ma ha dimostrato che Apple Original Films può competere con i grandi studi su scala mondiale.

