Apple, arrivano licenziamenti nel team vendite

Apple ha avviato una delle mosse che, storicamente, fa più di rado: licenziare persone.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, nelle ultime settimane l’azienda ha tagliato decine di ruoli nell’area vendite, con l’obiettivo dichiarato di semplificare il modo in cui vende prodotti a aziende, scuole e pubbliche amministrazioni.

Parliamo di numeri piccoli se rapportati alla dimensione di Apple, ma significativi proprio perché in controtendenza rispetto alla linea abituale dell’azienda, che finora ha evitato i grandi piani di licenziamento visti in altre big tech.

Le persone colpite dai tagli hanno ricevuto comunicazione nel corso delle ultime due settimane. I ruoli eliminati riguardano in particolare:

account manager che seguivano grandi clienti business, scuole e enti governativi

personale dei briefing center, le strutture dove Apple organizza demo e incontri con i clienti enterprise di fascia alta

Per molti dipendenti si è trattato di una sorpresa: non c’erano stati segnali pubblici di una ristrutturazione così mirata sul lato vendite.

A Bloomberg, Apple ha spiegato la mossa con una formula molto “da comunicato ufficiale”: l’azienda sta ridefinendo parte del team vendite per connettersi con ancora più clienti, e continua a essere in fase di assunzione in altre aree. I dipendenti interessati possono candidarsi per nuove posizioni interne. Tradotto: non è un congelamento totale, ma un cambio di assetto.

Dietro le quinte, però, il racconto è leggermente diverso. Secondo alcuni dei dipendenti coinvolti, Apple starebbe spingendo sempre più vendite verso rivenditori terzi e partner, soprattutto nel mondo business, education e government.

Apple sta concedendo a chi è stato toccato dai tagli più di un mese per trovare un nuovo ruolo in azienda. La data spartiacque indicata internamente sarebbe quella del 20 gennaio: chi entro allora non sarà riuscito a ricollocarsi in un’altra posizione riceverà una buonuscita.

Nel frattempo, la linea ufficiale resta quella di una “piccola riorganizzazione di un numero ridotto di ruoli”, con l’azienda che ribadisce di essere ancora in fase di assunzione su altri ruoli.