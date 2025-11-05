Apple “Creator Studio” spunta in iOS 26.2

Con la prima beta di iOS 26.2 fa capolino un nome inedito: Apple Creator Studio. Il riferimento è emerso scavando nel codice e, al momento, non è accompagnato da descrizioni, icone o risorse testuali che aiutino a decifrarlo.

Alcune ipotesi:

Un bundle in abbonamento per le app pro Apple : l’idea più gettonata è un abbonamento unico che raggruppi le app creative di Apple su più piattaforme. Oggi Final Cut Pro e Logic Pro su iPad richiedono sottoscrizioni separate, mentre su Mac restano acquisti una tantum. Un “Creator Studio” potrebbe allineare il modello al mondo dei competitor, offrendo un pacchetto stile “All-Apps” alla Adobe.

: l’idea più gettonata è un abbonamento unico che raggruppi le app creative di Apple su più piattaforme. Oggi Final Cut Pro e Logic Pro su iPad richiedono sottoscrizioni separate, mentre su Mac restano acquisti una tantum. Un “Creator Studio” potrebbe allineare il modello al mondo dei competitor, offrendo un pacchetto stile “All-Apps” alla Adobe. Un nuovo “contenitore” per strumenti creativi multi-piattaforma : negli ultimi mesi sono spuntati riferimenti ad arrivi su iPad di Motion, Compressor e MainStage. Se Apple sta davvero portando l’intera linea pro su iPad (e magari rendendo più coerente anche l’offerta su Mac), Creator Studio potrebbe essere la cabina di regia di questa suite, con gestione licenze, download e contenuti didattici integrati.

: negli ultimi mesi sono spuntati riferimenti ad arrivi su iPad di Motion, Compressor e MainStage. Se Apple sta davvero portando l’intera linea pro su iPad (e magari rendendo più coerente anche l’offerta su Mac), Creator Studio potrebbe essere la cabina di regia di questa suite, con gestione licenze, download e contenuti didattici integrati. Un rebrand o una fusione di marchi acquisiti: dopo l’acquisizione di Pixelmator nel 2024, qualcuno immagina un’integrazione o re-imballaggio dei prodotti sotto un unico cappello. L’ipotesi, però, sembra meno probabile se, come suggeriscono altri indizi, Pixelmator Pro continua il suo percorso con release dedicate (inclusa una versione iPad separata).

Non sarebbe la prima volta che una stringa di sistema anticipa un progetto poi rinviato o mai annunciato. Finché non compaiono altre tracce (bundle IDs, asset grafici, pagine di supporto), occorre prudenza.

Di fatto, Apple ha già tutto per costruire una suite credibile: tool maturi, base utenti fedele, hardware potentissimo su Mac e iPad. Ciò che manca è un ponte commerciale e di prodotto che metta ordine tra licenze, piattaforme e aggiornamenti. Un brand come Creator Studio colmerebbe esattamente quel vuoto.