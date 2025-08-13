Robot e un nuovo ecosistema di sicurezza per la casa, ecco il futuro di Apple

Apple si prepara a fare sul serio nel settore della sicurezza domestica, con una strategia che punta a creare un intero ecosistema di videocamere smart e dispositivi per la casa intelligente, integrati nell’app Home e pensati per sfidare concorrenti come Amazon Ring e Google Nest.

Secondo un nuovo report di Bloomberg, l’azienda di Cupertino sta lavorando a più modelli di videocamere, tra cui una telecamera di sicurezza alimentata a batteria con un’autonomia che potrebbe variare da diversi mesi fino a un anno intero con una sola carica. Il progetto non si limita a un singolo prodotto: Apple avrebbe in mente un’intera linea di soluzioni hardware e software dedicate alla sicurezza e all’automazione domestica.

Funzioni avanzate con AI e Face ID

La videocamera in sviluppo includerà riconoscimento facciale e sensori a infrarossi, in grado di rilevare chi si trova in una stanza. Questo permetterà non solo di monitorare l’ambiente per motivi di sicurezza, ma anche di attivare automazioni intelligenti: spegnere le luci quando l’ultimo occupante esce, avviare la musica preferita da un familiare quando entra in una stanza, o perfino regolare la temperatura in base alla presenza.

Apple starebbe inoltre lavorando a un campanello smart con Face ID, pensato per riconoscere i volti e sbloccare la porta in automatico. L’obiettivo è proporre un’offerta completa, capace di integrarsi nativamente con HomeKit e con il cloud sicuro di iCloud, già oggi compatibile con telecamere di terze parti.

Un robot da tavolo

Il report sottolinea che questa espansione nel mondo della smart home non è un progetto isolato. Apple sta infatti sviluppando anche un robot da tavolo in stile “iPad su braccio meccanico”, capace di muoversi e seguire l’utente nella stanza, con debutto previsto per il 2027. Parallelamente, è in lavorazione un display smart domestico, atteso già a metà del 2026, che potrebbe fungere da hub centrale per controllare tutti i dispositivi della casa.

Non c’è ancora una data certa per il lancio delle nuove videocamere, ma secondo Bloomberg potrebbero arrivare insieme o subito dopo il nuovo smart home hub previsto per il 2026. Il fatto che Apple stia progettando più modelli suggerisce che l’azienda voglia coprire diverse esigenze, dalle soluzioni entry-level a quelle più evolute, con un’integrazione profonda nel proprio ecosistema.