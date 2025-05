visionOS 3: su Apple Vision Pro si potrà scorrere i contenuti solo con lo sguardo

Secondo quanto riportato da Bloomberg, con visionOS 3, il sistema operativo del Vision Pro, sarà possibile navigare all’interno delle app e dei contenuti semplicemente usando gli occhi, senza alcun bisogno di gesti manuali.

Una funzionalità che promette di ridefinire il concetto stesso di interazione spaziale, avvicinando Apple sempre più a quella “magia invisibile” che da anni guida il suo approccio al design dell’interfaccia utente.

Già oggi il Vision Pro consente agli utenti di selezionare elementi guardandoli e confermare l’azione con un piccolo gesto della mano. Con visionOS 3, Apple vuole fare un ulteriore passo avanti: eliminare del tutto il bisogno del gesto, permettendo di scorrere pagine, liste, contenuti web e testi con il solo movimento degli occhi.

Il funzionamento, secondo le indiscrezioni, sarà molto intuitivo: basterà guardare in basso o in alto per avviare lo scroll, oppure fissare un punto specifico per attivare un’azione, come cliccare su un link o far partire una riproduzione video. Il sistema sfrutterà l’avanzato eye tracking del Vision Pro, reso possibile da un complesso sistema di fotocamere interne, già utilizzato oggi per il riconoscimento dell’iride e per l’autenticazione biometrica.

Apple non si limiterà a integrare lo scorrimento oculare solo nelle proprie app: con visionOS 3 verranno anche rilasciate API specifiche per gli sviluppatori, che potranno così portare questa funzionalità nelle proprie applicazioni. Questo significa che l’interazione tramite sguardo sarà presto disponibile in tutto l’ecosistema Vision Pro, aprendo la strada a nuove forme di navigazione, gaming, lettura e produttività senza mani.

Le app preinstallate su visionOS – come Safari, Messaggi, Note, File, Podcast e Foto – saranno aggiornate per supportare immediatamente questa funzione al lancio del nuovo sistema operativo.

L’aggiornamento sarà presentato ufficialmente durante la WWDC 2025, in programma a partire da lunedì 9 giugno. In quell’occasione, Apple mostrerà al mondo le novità software non solo per Vision Pro, ma anche per iOS, macOS, iPadOS e watchOS.

Se i rumor saranno confermati, il rilascio pubblico di visionOS 3 potrebbe avvenire in autunno, in concomitanza con il lancio dei nuovi prodotti Apple, tra cui una possibile nuova generazione di Vision Pro.