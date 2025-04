Tim Cook accelera su occhiali AR e nuovo Vision Pro

Tim Cook non ha dubbi su quale sarà il prossimo grande traguardo per Apple: battere Meta sul fronte degli occhiali a realtà aumentata. E non è solo una priorità strategica. Secondo fonti interne riportate da Bloomberg, è l’unica cosa su cui Cook “si sta davvero concentrando” in questo momento sul piano dello sviluppo prodotto. E non intende lasciare nulla al caso.

Apple è dunque al lavoro su due grandi progetti paralleli: da un lato un paio di occhiali AR veri e propri, dall’altro una nuova versione del Vision Pro più leggera, più economica e con funzionalità ottimizzate.

Occhiali smart “intermedi” in arrivo, ma l’obiettivo è chiaro: superare Meta

In attesa di completare lo sviluppo degli AR glasses definitivi, Apple starebbe preparando un primo modello di occhiali smart, simile ai Meta Ray-Ban, con fotocamere, microfoni e profonda integrazione con Siri e Visual Intelligence.

Secondo Mark Gurman, però, si tratta solo di una soluzione intermedia, in attesa che la tecnologia arrivi a maturazione per lanciare un dispositivo realmente rivoluzionario.

Tra le sfide da superare:

Display ad altissima risoluzione

Chip potenti ma ultra-compatti

Batterie miniaturizzate con autonomia reale

Design elegante e leggero

Un ecosistema di app utile quanto quello di iPhone

E tutto questo dovrà essere prodotto in larga scala a un prezzo sostenibile. Facile? Per nulla. Ma Tim Cook sarebbe, a detta di un ingegnere Apple, “ossessionato” dall’idea di arrivare prima di Meta con un prodotto leader di mercato.

Vision Pro: Apple lavora a due nuove versioni

Parallelamente, Apple sta accelerando anche sul fronte Vision Pro, con due nuovi modelli in fase di sviluppo:

Apple starebbe testando una variante con collegamento diretto al Mac, destinata ad applicazioni professionali dove la latenza è cruciale, come chirurgia assistita, simulazione di volo, design CAD immersivo.

Questa versione garantirà immersione e precisione massime, sfruttando una connessione a bassa latenza via cavo, pur mantenendo la tecnologia di pass-through per la visione dell’ambiente reale.

La versione del Vision Pro economica, invece, sarà più leggera (l’attuale pesa quasi 700g), più comoda per un uso prolungato, più accessibile economicamente (Vision Pro oggi costa 7 volte Meta Quest 3)

Non è chiaro come Apple riuscirà a ridurre peso e costi senza compromessi, ma è evidente che questo modello servirà da ponte verso il mondo degli occhiali AR.