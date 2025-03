L’analista Benedict Evans ha sollevato un interrogativo che sta facendo discutere il mondo tech: Apple sta vivendo il suo “momento Windows Vista”?

Il riferimento è chiaro. Windows Vista, lanciato da Microsoft nel 2007, fu un disastro per via di bug, problemi di prestazioni, interfaccia discutibile e scelte tecniche poco apprezzate. Evans suggerisce che Apple potrebbe trovarsi in una situazione simile, segnata da ritardi, prodotti non maturi e promesse non mantenute.

Uno degli esempi portati dall’analista è il Vision Pro, il visore di Apple presentato con grande clamore ma che, secondo molti, non era pronto per il debutto.

Vendite limitate: il Vision Pro non poteva vendere in grandi volumi, e infatti non lo ha fatto.

Interesse degli sviluppatori scarso: pochi utenti lo hanno acquistato, e di conseguenza anche lo sviluppo di app dedicate è rimasto molto limitato.

Dubbi interni: secondo Evans, persino all’interno di Apple ci si chiede perché sia stato lanciato in questo stato.

Apple, di solito, non lancia “concept” o “demo”, ma prodotti finiti e funzionanti. Il Vision Pro sembra essere un’eccezione preoccupante.

Evans sostiene poi che il rinvio delle nuove funzionalità AI di Siri sia una “fotocopia” del caso Vision Pro.

Apple ha mostrato un concept avanzato durante la WWDC 2024, facendo intendere che sarebbe stato disponibile entro l’anno. Ma ora, quelle funzionalità potrebbero arrivare solo nel 2026 o addirittura nel 2027. Apple non ha mai mancato scadenze così importanti, e il software Apple seguiva un ciclo regolare con annuncio a giugno e lancio in autunno. Ora non più.

Questa è la prova che Apple sta iniziando a promettere più di quanto possa mantenere?

L’analista sottolinea che la critica secondo cui “Apple non innova più” esiste da decenni. Eppure, l’azienda ha sempre continuato a sorprendere con prodotti rivoluzionari. Ma stavolta qualcosa è diverso. Evans si chiede se Apple stia lentamente perdendo il suo rigore nell’esecuzione dei progetti, portandola a una fase di stallo nell’innovazione.

Apple ha vissuto momenti di transizione in passato, ma è riuscita sempre a reinventarsi. Tuttavia, i ritardi nel lancio di Siri AI, il fallimento commerciale del Vision Pro e l’assenza di un prodotto rivoluzionario dal 2017 stanno alimentando dubbi.

Voi cosa ne pensate?