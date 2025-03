Apple lancia l’app Surveyor per migliorare Apple Maps

Apple ha lanciato Surveyor, una nuova app pensata per raccogliere dati sulle infrastrutture stradali e migliorare Apple Maps.

L’app permette di acquisire immagini di cartelli stradali, semafori e altri dettagli lungo le strade, contribuendo a rendere le mappe più precise e aggiornate.

Tuttavia, Surveyor non è disponibile al pubblico, ma è destinata a partner selezionati da Apple che si occupano di mappatura e raccolta dati.

Surveyor non è un’app standalone, ma funziona in combinazione con Premise, un’app che consente agli utenti di guadagnare denaro completando semplici attività, come rispondere a sondaggi o raccogliere informazioni locali.

Ecco come avviene la raccolta dati:

Gli utenti ricevono un incarico attraverso Premise. Devono montare l’iPhone su un supporto e ruotarlo in orizzontale. Mentre guidano, Surveyor cattura immagini lungo il percorso. I dati raccolti vengono inviati ad Apple per aggiornare le mappe.

L’obiettivo è migliorare la precisione di Apple Maps aggiungendo dettagli aggiornati su cartelli stradali, incroci, zone di costruzione e altri elementi urbani.

Sebbene Premise non sia ufficialmente elencata come partner di Apple Maps, tutto suggerisce che Apple stia utilizzando il suo network di utenti per raccogliere informazioni in modo decentralizzato.

Con questa strategia, Apple potrebbe aggiornare Apple Maps più velocemente, senza dover dipendere solo dai suoi veicoli per la mappatura, raccogliere dati da più luoghi, grazie a utenti che segnalano zone di interesse in tutto il mondo, e migliorare la precisione di piccoli dettagli, come segnali stradali e cambiamenti temporanei sulla carreggiata.

Questa soluzione potrebbe aiutare Apple a competere con Google Maps, che ha un enorme vantaggio grazie ai dati generati dagli utenti di Google e Waze.