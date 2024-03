Tencent contribuirà al successo del Vision Pro in Cina

Il colosso tecnologico cinese Tencent renderà disponibili alcune delle sue app più importanti sui Vision Pro prima del lancio del visore nel paese previsto entro la fine dell’anno.

Tencent è una delle più grandi società multimediali al mondo e le sue app e i suoi servizi sono onnipresenti in Cina. L’azienda possiede Weibo, WeChat, QQ, WeBank, Tencent Pictures e giochi come Honor of Kings e PUBG.

Apple TV+ e molti altri servizi di intrattenimento come Disney+ non sono disponibili in Cina. “Senza il contributo di Tencent, Apple avrebbe dovuto affrontare una sfida maggiore nel commercializzare il Vision Pro in Cina”, spiega The Information, definendo la mossa dell’azienda “fondamentale” per il successo del dispositivo nel paese.

La settimana scorsa, il CEO di Apple Tim Cook ha confermato che il Vision Pro verrà lanciato in Cina quest’anno. Probabilmente sarà più costoso a causa delle tasse di importazione e potrebbe anche essere commercializzato con un nome diverso a causa di una controversia sul marchio con Huawei.

Apple sta anche cercando partner cinesi per aiutarla a lanciare e gestire ‌Apple TV+‌, Apple Arcade e Apple Fitness+ nel paese. L’azienda non ha lanciato nuovi servizi in Cina da iCloud nel 2017 a causa delle restrizioni governative.