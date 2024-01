Un medico salva una passeggera in aereo con un Apple Watch

Apple Watch è stato protagonista di una nuova vicenda di cronaca, aiutando un medico a salvare una passeggera che aveva avuto un malore a bordo di un recente volo in aereo.

Su un volo Ryanair del 9 gennaio con destinazione Verona e partenza Birmingham (Regno Unito), una passeggera di circa 70 anni è stata soccorsa da un medico presente a bordo, il Dr. Rashid Riaz. Il dottore ha usato un Apple Watch preso in prestito dall’equipaggio per monitorare i parametri vitali della donna che si trovava a bordo e che si era sentita male. Grazie all’Apple Watch, il medico ha potuto notare che la saturazione di ossigeno della passeggera era bassa e, quindi, le ha fornito una bombola di ossigeno per aiutarla a respirare e salvarla. La donna si è ripresa rapidamente e poi è stata aiutata dal personale medico a sbarcare dall’aereo.

La donna, stando a quanto affermato dalla BBC e riportato da AppleInsider, avrebbe avuto una storia clinica in merito a problemi cardiaci e non aveva risposto immediatamente alle domande del medico. Secondo il Dr. Riaz, questa è una lezione su come si possono migliorare i soccorsi in caso di emergenza a bordo con un prodotto che, ormai, è diffuso su larga scala.

Recentemente, le capacità di monitoraggio della saturazione dell’ossigeno di Apple Watch sono state al centro di una vicenda legale per violazione di brevetto e hanno portato al divieto di vendita dello smartwatch negli Stati Uniti. Apple ha, al momento, rimosso la funzione sugli Apple Watch statunitensi.

Joe Kiani, il CEO di Masimo, azienda che sostiene che Apple viola i propri brevetti, ritiene che Apple stia pubblicizzando il sensore come un pulsossimetro medico affidabile anche se questo non sarebbe preciso come un vero e proprio dispositivo medico. Apple, d’altro canto, indica sul suo sito web che le misurazioni di Blood Oxygen non sono destinate all’uso medico e sono progettate solo per scopi generali di fitness e benessere.

