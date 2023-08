Gli utenti AirPods Max lamentano ancora problemi di condensa

Nel 2020, quando Apple presentò le AirPods Max, alcuni clienti notarono che le cuffie presentavano problemi di condensa all’interno dei padiglioni auricolari. All’epoca Apple non riconobbe mai l’esistenza di una situazione diffusa. Tuttavia, quasi tre anni dopo, sono ancora molti i possessori di AirPods Max che lamentano la formazione di condensa all’interno dei padiglioni auricolari.

Come riportato da 404 Media, la “Condensation Death” non solo “fa arrabbiare gli utenti”, ma spesso causa un malfunzionamento degli AirPods Max.

La condensa sulle AirPods Max

Ma cos’è esattamente questo problema e quanti utenti sta interessando?

Già poche settimane dopo il rilascio delle cuffie, alcune persone notarono che i padiglioni auricolari degli AirPods Max si bagnavano estremamente dopo averli indossati per lunghi periodi di tempo. La condensa si forma solitamente quando un oggetto freddo viene in contatto con aria più calda e umida. Poiché gli AirPods Max sono realizzati quasi interamente in metallo, sono più soggetti alla formazione di condensa.

La condensa può formarsi con qualsiasi cuffia, ma la situazione sembra essere un po’ più allarmante quando si tratta delle AirPods Max. In alcuni scenari, ad esempio, una grande quantità di sudore o umidità si forma sotto forma di gocce d’acqua all’interno dei padiglioni auricolari. Di conseguenza, questo liquido finisce per fuoriuscire attraverso i fori degli altoparlanti e può danneggiare i componenti interni delle cuffie.

Inoltre, 404 Media ha notato che a distanza di anni ci sono ancora molte lamentele su problemi di condensa sulleAirPods Max. Ci sono diversi post sui forum della community Apple e su altri social network di utenti che hanno problemi di condensa con le cuffie premium di Apple.

Un post su Reddit dedicato alle riparazioni degli AirPods Max afferma che la maggior parte dei problemi hardware derivano da problemi di condensa. In alcuni casi, le AirPods Max potrebbero smettere di funzionare in modo casuale o perdere la qualità audio a causa della costante condensa.

In tanti ritengono che il problema è dovuto al fatto che i padiglioni auricolari sono realizzati in alluminio e che il flusso d’aria nei padiglioni è bloccato quando l’utente li indossa. L’alluminio rimane più freddo dell’aria generale (o della testa di una persona), creando umidità e provocando condensa.

Apple afferma semplicemente che gli utenti dovrebbero prestare più attenzione ai propri AirPods. Mentre gli utenti continuano a lamentarsi della condensa, Apple non sembra infatti credere che questo sia un grosso problema.

L’articolo fa sapere che i clienti in California stanno negoziando da due anni un accordo in un’azione legale collettiva contro Apple per problemi con le AirPods Max. Tuttavia, sebbene gli avvocati di Apple non neghino che le cuffie siano sensibili alla condensa, sostengono che gli utenti dovrebbero prestare maggiore attenzione a come utilizzano le AirPods Max in determinate situazioni.

Poiché Apple non riconosce questo problema come diffuso, non esiste una politica di riparazione chiara per situazioni come questa. Mentre alcuni clienti interessati sono riusciti a ottenere la sostituzione gratuita delle loro AirPods Max in garanzia, altri non sono stati così fortunati.

Il rapporto ipotizza che i problemi che riguardano le AirPods Max non siano ampiamente discussi online perché il prodotto non è esattamente così popolare. In passato, Apple è stata riluttante a riconoscere problemi come la limitazione delle prestazioni sull’iPhone o i difetti della tastiera Butterfly sui MacBook, e lo ha fatto solo dopo enormi campagne mediatiche.

Ci sono soluzioni alla condensa?

Se le tue AirPods Max alla fine smettono di funzionare a causa della condensa e Apple nega una riparazione gratuita, ci sono alcune cose che gli utenti possono provare a fare. Ad esempio, alcuni tecnici sostengono che scollegare l’archetto dai driver e disinfettare i connettori con alcol isopropilico potrebbe riportare in vita gli AirPods Max.

Alcuni utenti affermano inoltre di aver messo del nastro isolante sui fori all’interno dei padiglioni auricolari degli AirPods Max per evitare perdite di condensa nei connettori.

E voi, avete notato questo problema?