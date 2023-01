Apple non è più tra i posti migliori in cui lavorare

Per più di un decennio, Apple è stata considerata una delle migliori aziende per cui lavorare, essendo sempre stata in cima alla classifica dei 100 migliori posti di lavoro stilata da Glassdoor. Tuttavia, la classifica 2023 è appena uscita e, sorprendentemente, Apple non è più in questa lista.



Come notato da CNBC, mancano due grandi aziende tecnologiche dalla classifica 2023 dei 100 migliori posti di lavoro secondo Glassdoor: Apple e Meta. Entrambe le società sono sempre state in classifica negli ultimi anni, ma stavolta qualcosa è cambiato. Già negli ultimi anni le due aziende avevano perso terreno, ma mai erano uscite dalla classifica.

Nel 2021, Meta si è classificata #11, mentre Apple era #31. Ma nel 2022, le società hanno registrato un calo significativo posizionandosi rispettivamente al numero 47 e al numero 56. La classifica di Glassdoor si basa sulle recensioni pubblicate dai dipendenti di queste aziende sulla piattaforma. Per la classifica 2023, Glassdoor ha analizzato centinaia di migliaia di aziende con almeno 1.000 dipendenti tra ottobre 2021 e ottobre 2022.

L’economista capo di Glassdoor, Daniel Zhao, afferma che la mancanza di Apple e Meta nella classifica di quest’anno è “abbastanza sorprendente”, poiché entrambe le società erano state sempre presenti nell’ultimo decennio. Apple, ad esempio, è nella classifica da 15 anni, mentre Meta (ex Facebook) è nella lista dal 2011 ed è stata anche la numero uno in passato.

Questo non vuol dire che Meta e Apple siano brutti posti in cui lavorare, ma hanno solo perso terreno data la competitività dell’elenco quest’anno.

Glassdoor sostiene che negli ultimi anni Apple e Meta hanno dovuto affrontare sfide quando si trattava di trattare con i propri dipendenti, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19. Apple, ad esempio, ha istituito una politica di lavoro a distanza più rigorosa rispetto ad altre società della Silicon Valley. Molti dipendenti chiave hanno lasciato l’azienda dopo essere stati obbligati a lavorare in ufficio almeno tre giorni alla settimana.

Meta, d’altra parte, ha annunciato un licenziamento di massa nel novembre 2022. Il 13% dei dipendenti di Meta è stato licenziato a causa del calo delle entrate dell’azienda. Naturalmente, questo ha preoccupato anche i dipendenti che continuano a lavorare lì per possibili ulteriori licenziamenti di massa.

Anche se molte aziende stanno attraversando un periodo difficile a seguito della pandemia di COVID-19 e della guerra in corso, per non parlare dell’inflazione che colpisce il mondo intero, alcune aziende stanno gestendo la situazione meglio di altre. E quando si tratta di gestione dei dipendenti, sembra che Apple e Meta stiano attraversando un periodo più difficile rispetto ai loro concorrenti.

Nel maggio 2022, il respnsabile dell’apprendimento automatico di Apple, Ian Goodfellow, ha lasciato l’azienda a causa di un disaccordo con la politica del lavoro a distanza. Nel 2021, anche diversi dirigenti Apple hanno lasciato l’azienda a causa della politica di rientro in ufficio voluta da Tim Cook. Poiché Apple non vuole allentare le sue politiche di lavoro a distanza mentre altre aziende lo fanno, non sorprende che i suoi dipendenti non siano contenti in questo momento. .