Il CEO di Johnson & Johnson entra nel CdA di Apple

Apple ha annunciato che Alex Gorsky, presidente e CEO del colosso sanitario Johnson & Johnson, è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

Sotto la supervisione di Alex Gorsky, Johnson & Johnson è diventata la più grande azienda sanitaria al mondo e un importante punto di riferimento nella ricerca sulle tecnologie sanitarie del futuro, ha spiegato Apple in un comunicato stampa.

“Alex è stato a lungo un visionario nel settore sanitario, applicando la sua straordinaria intuizione, esperienza e passione per la tecnologia al miglioramento della vita e alla costruzione di comunità più sane“, ha affermato il CEO di Apple Tim Cook. “Siamo entusiasti di dargli il benvenuto nel consiglio di amministrazione di Apple e so che tutti noi trarremo beneficio dalla sua leadership e competenza“.

Gorsky è entrato in Johnson & Johnson nel 1988 e da allora ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di responsabile vendite, gestione e marketing. Nominato CEO nel 2012, il dirigente ha puntato sull’innovazione e la tecnologia con investimenti nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici e della salute dei consumatori. Attualmente, supervisiona una forza lavoro di circa 130.000 persone, ma a gennaio lascerà la carica di CEO a favore di Joaquin Duato.

Oltre ad Apple, Gorsky fa parte dei consigli di amministrazione di IBM, Travis Manion Foundation e della The Wharton School dell’Università della Pennsylvania. È anche membro del consiglio di amministrazione di Business Roundtable e presidente del comitato per la Corporate Governance.

“Condivido da tempo la convinzione di Apple che la tecnologia abbia il potenziale per migliorare la vita e creare comunità più sane“, ha affermato Gorsky. “È un onore entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Apple e di un’azienda guidata da valori e costantemente innovativa per migliorare il modo in cui viviamo“.

In linea con le principali iniziative aziendali di Apple, Gorsky, ex capitano dell’esercito degli Stati Uniti, sosterrà il miglioramento dei servizi legati alla salute mentale per i veterani e le iniziative per la diversità e l’inclusione.

Con questo nuovo ingresso, il consiglio di amministrazione di Apple è ora formato da Tim Cook, Arthur D. Levinson, James A. Bell, Al Gore, Andrea Jung, Monica Lozano, Ronald D. Sugar, Susan L. Wagner e Alex Gorsky.