Craig Federighi parla della trasparenza del tracciamento

La nuove funzione di trasparenza del tracciamento obbliga gli sviluppatori a richiedere all’utente il permesso per effettuare il tracciamento pubblicitario. Tale funzionalità è stata molto discussa in queste settimane e proprio in sua difesa torna a parlare Craig Federighi.

Questa sera infatti Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 14.5 per tutti, introducendo la funzione di trasparenza del tracciamento. Craig Federighi ha parlato al Wall Street Journal di questa nuova funzionalità e dell’impatto che avrà nel mondo dell’advertising. Il dirigente ha ovviamente posto l’accento sul controllo che l’azienda ha voluto dare ai propri utenti, offrendo la possibilità di scegliere se essere tracciati dagli sviluppatori.

Vogliamo davvero solo offrire agli utenti una scelta. Questi dispositivi sono una parte della nostra vita e contengono così tanto di ciò che pensiamo, dove siamo stati e con chi siamo stati che gli utenti meritano e hanno bisogno del controllo di tali informazioni. Gli abusi possono essere inquietanti e pericolosi.

Nonostante un lancio ritardato, complice la necessità per gli sviluppatori di adeguarsi a questo grande cambiamento, l’azienda di Cupertino non ha mai avuto dubbi sulla bontà di questa funzionalità.

La perplessità di alcuni non ci ha sorpreso ma allo stesso tempo eravamo completamente fiduciosi che fosse la cosa giusta. Le persone hanno il loro senso di privacy e le loro idee in merito alla sua importanza.

L’intervista completa è ovviamente disponibile in versione integrale sul WSJ. Come vi comporterete con le applicazioni di terze parti? Negherete loro il tracciamento a prescindere o farete scelte differenti?