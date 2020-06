Da domani riaprono anche i 5 Apple Store in Lombardia

Da domani, tutti gli Apple Store italiani saranno nuovamente aperti al pubblico dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia di COVID-19.

Come in altri paesi, Apple ha scelto anche in Italia la via della prudenza e ha riaperto a poco a poco i vari store in base all’andamento dei contagi regione per regione. Gli unici store chiusi erano i cinque che si trovano in Lombardia, che saranno riaperti a partire da domani 4 giugno così come riportato da setteBIT e sul sito ufficiale Apple.

Questo significa che da domani saranno riaperti tutti gli Apple Store italiani, compleso il flaghship Apple Piazza Liberty di Milano.

Anche i cinque Apple Store in Lombardia saranno aperti solo dalle 11 alle 19 e seguiranno tutte le procedure di sicurezza previste anche per gli altri negozi come la misurazione della temperatura corporea di tutti i clienti, ingressi limitati, obbligo di mascherina (che sarà comunque fornita all’ingresso) e sanificazioni giornaliere.