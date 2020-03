Apple sospende le riprese di tutti i progetti Apple TV+

Apple ha sospeso le riprese di tutte le serie e i film per Apple TV+ attive in questo momento, a causa dell’epidemia di coronavirus.

Dopo The Morning Show e Foundation, Apple ha sospeso anche le riprese di See, Lisey’s Story, Servant e For All Mankind. Questa scelta si aggiunte alle tante altre restrizioni prese per cercare di contenere l’epidemia, come la chiusura di tutti gli Apple Store nel mondo.

Per alcune serie come The Morning Show, See, Servant e For All Mankind, Apple stava effettuando le riprese delle seconde stagioni, mentre per le altre si trattava invece dei primi episodi. Anche Netflix ha interrotto tutte le produzioni per le prossime due settimane.

Data la diffusione del coronavirus, non è chiaro né per quanto tempo Apple dovrà mettere in pausa il lavoro sui progetti televisivi, né come questa situazione influenzerà le date di lancio su Apple TV+.