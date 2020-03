Apple ha annunciato una serie di iniziative pensate per contenere la diffusione dell’epidemia di coronavirus, prima fra tutte la chiusura di tutti gli Apple Store nel mondo fatta eccezione per quelli in Cina.

Apple fa sapere che chiuderà tutti i suoi punti vendita al di fuori della Cina fino al 27 marzo, a causa della continua diffusione del coronavirus. Questo significa che tutti gli Apple Store del mondo saranno chiusi per le prossime due settimane. Le sessioni Today at Apple saranno invece sospese in tutto il mondo fino al 5 aprile in alcuni store e fino al 12 aprile nei negozi più grandi. Tra l’altro, proprio nelle scorse ore un dipendente Apple dello store di Santa Monica in California è risultato positivo al coronavirus. Apple ha fatto sapere che si è subito mossa con le autorità sanitarie locali per tutte le verifiche del caso e che ha immediatamente igienizzato tutti i locali.

Nella lettera che comunica ai clienti la chiusura dei negozi, Tim Cook afferma che la Cina ci ha insegnato che il modo più efficace per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del coronavirus è ridurre la densità della popolazione e massimizzare la distanza tra le persone, motivo per cui tutti gli store saranno chiusi. Già nei giorni scorsi, Apple aveva chiuso tutti i negozi in Italia e Spagna e alcuni store negli Stati Uniti.

In questo momento, una delle poche buone notizie è che tutti gli Apple Store in Cina sono stati riaperti, visto che lì l’epidemia si è praticamente arrestata proprio dopo le tante restrizioni imposte dal governo. La conferma arriva anche da Tim Cook:

La diffusione globale di COVID-19 sta interessando ognuno di noi. In Apple, mettiamo avanti prima le persone e facciamo quello che facciamo con la convinzione che la tecnologia possa cambiare la vita e la speranza che possa essere uno strumento prezioso in un momento come questo. Gli insegnanti stanno innovando per dare vita a lezioni in remoto. Le aziende stanno sperimentando nuovi modi per rimanere produttive. E i medici possono diagnosticare malattie e raggiungere milioni di pazienti con aggiornamenti critici in un batter d’occhio. Ci stiamo tutti adattando e rispondendo a modo nostro, e Apple vuole continuare a svolgere un ruolo nell’aiutare le persone e le comunità a emergere ancora più forti. Le donazioni di Apple per aiutare a curare coloro che sono malati e per ridurre gli impatti economici e sociali della pandemia hanno raggiunto i 15 milioni di dollari. In tutti i nostri uffici fuori dalla Cina ci stiamo muovendo verso accordi di lavoro flessibile. Ciò significa che i membri dei nostri team dovrebbero lavorare in remoto se il loro lavoro lo consente, e quelli il cui lavoro richiede loro di essere sul posto dovrebbero seguire tutte le indicazioni per massimizzare lo spazio interpersonale. Apple sta sanificando e igienizzando quotidianamente tutti i locali. Ad oggi, tutti i nostri negozi nella Grande Cina sono stati riaperti. Voglio anche ringraziare il nostro team operativo e i nostri partner per i loro notevoli sforzi finalizzati a ripristinare la nostra catena di approvvigionamento. Ciò che abbiamo imparato insieme ci ha aiutato a sviluppare le migliori pratiche che ci stanno aiutando enormemente nella nostra risposta globale all’epidemia. Una di queste lezioni è che il modo più efficace per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus è ridurre la densità e massimizzare la distanza tra le persone. Poiché i tassi di nuove infezioni continuano a crescere in altri luoghi, stiamo adottando ulteriori misure per proteggere i membri del nostro team e i nostri clienti. Chiuderemo tutti i nostri negozi al di fuori della Grande Cina fino al 27 marzo. Come avrai saputo, la nostra conferenza annuale mondiale per gli sviluppatori quest’anno avrà un formato online completamente nuovo. La vediamo come un’opportunità per riunire gli sviluppatori di tutto il mondo in modo innovativo. Non si può sottovalutare la sfida di questo momento. L’intera famiglia Apple è in debito con i primi eroici soccorritori, e con medici, infermieri, ricercatori, esperti di sanità pubblica e funzionari pubblici di tutto il mondo che hanno dato ogni grammo del loro spirito per aiutare il mondo a superare questo momento. Non sappiamo ancora con certezza quando tutto questo sarà superato. Eppure sono stato ispirato dall’umanità e dalla determinazione che ho visto da tutti gli angoli della nostra comunità.

Cook fa sapere che i clienti che devono acquistare dispositivi o accessori possono farlo sul sito Web di Apple (o su Amazon) e tramite l’app Apple Store. I clienti che necessitano di assistenza e supporto possono utilizzare il sito di supporto Apple. L’azienda ha deciso anche di posticipare tutti seminari di formazione online per tecnici autorizzati fino a nuovo avviso.

Apple continuerà a pagare i suoi lavoratori durante la chiusure dei negozi e ha ampliato le politiche di congedo per adattarsi alle circostanze di salute personale o familiare create dal COVID-19, tra cui il recupero da una malattia, l’assistenza di una persona malata, la quarantena obbligatoria o la necessità di accudire i bambini.