La serie Apple TV+ “Ghostwriter” ha salvato la libreria nella quale è ambientata

La serie “Ghostwriter” (“Lo scrittore fantasma“) presente su Apple TV+ è stata girata presso la libreria James Street a Hamilton, in Ontario. Il negozio era sull’orlo della chiusura per carenza di clienti, ma ora tutti i problemi sembrano risolti proprio grazie al successo della serie.

Prima che Apple TV+ arrivasse in città, la libreria James Street a Hamilton stava per chiudere, visto che la clientela scarseggiava ormai da troppo tempo. Un bel giorno, Apple decise di scegliere proprio questa location per la serie Ghostwriter e questa decisione ha cambiato le sorti dell’attività.

Le riprese sono iniziate a fine 2018 e sono durate per diversi mesi, fino al lancio ufficiale della serie avvenuta circa un anno dopo. Il proprietario della libreria racconta il primo incontro con Apple: “Proprio nel periodo in cui stavo pensando di chiudere, un uomo è entrato nel negozio e si è presentato come location scout per la Sinking Ship Entertainment e Apple TV+. Stava cercando una libreria per una serie TV e questa libreria doveva essere di vecchio stampo. La libreria del nonno“.

Dopo la pubblicazione della serie su Apple TV+, le cose sono andate molto meglio. Ora entrano molte più persone, soprattutto curiosi che hanno visto la serie e vogliono conoscere i luoghi in cui era ambientata. Una piccola storia a lieto fine.

Ricordiamo che Ghostwriter ripercorre le orme della serie TV Cult degli anni ’90, incentrandosi sui quattro piccoli protagonisti che indagheranno su alcuni eventi bizzarri legati ad una libreria. Un bizzarro fantasma infatti inizierà ad aggirarsi per un piccolo negozio di libri, portando alcuni personaggi immaginari all’interno del mondo reale. I quattro protagonisti uniranno le forze per riuscire a risolvere il mistero che circonda il fantasma.

E voi, avete visto la serie?