Effettuato con successo il jailbreak di iOS 13.3.1 Beta 3

Non è un segreto che lo strumento di jailbreak di checkra1n attiri la comunità degli utenti. Poche ora fa è stata pubblicata una nuova dimostrazione di jailbreak, questa volta su iOS 13.3.1 Beta 3.

Un Tweet con una dimostrazione video incorporata condiviso lunedì pomeriggio dall’utente Twitter @08Tc3wBB sembra dimostrare che su un iPhone X con iOS 13.3.1 beta 3 viene eseguito il jailbreak con l’assistenza di un’app sconosciuta al mondo del jailbreak.

iOS 13.3.1 beta3 Jailbreak, iPhone X // Omg, RIP Kobe pic.twitter.com/PeBUBpRnpb — 08Tc3wBB (@08Tc3wBB) January 27, 2020

Dal video possiamo vedere che non è presente alcun cavo Lightning e quindi possiamo dire che non viene utilizzato il metodo checkra1n. Si tratta, invece, di un’app di jailbreak personalizzata che richiede l’aiuto di un exploit tfp0.

Resta da vedere quale exploit tfp0 viene utilizzato per raggiungere questo jailbreak, ma possiamo presumere che sia stato utilizzato lo stesso che era stato mostrato più di un mese fa dallo stesso utente di Twitter. Inizialmente, l’exploit era stato mostrato su un iPhone XS Max con iOS 13.3. Se fosse davvero lo stesso exploit, significherebbe che Apple non lo ha ancora corretto in iOS 13.3.1, attualmente in fase beta.

Non sappiamo se l’utente @08Tc3wBB rilascerà questo exploit, lo terrà per sé o lo venderà utilizzando il programma di ricompensa di Apple.