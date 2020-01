I consumatori hanno scaricato il numero record di 204 miliardi di app nel 2019, in crescita del 6% dal 2018 e del 45% dal 2016. Nell’ultimo anno hanno speso 120 miliardi di dollari in app, abbonamenti e altre spese in-app.

Ancora, l’utente mobile medio impiega 3,7 ore al giorno nell’utilizzare le app. Questi e altri dati provengono dal rapporto annuale di App Annie, “State of Mobile“, che evidenzia le principali tendenze delle app nell’ultimo anno e contiene le previsioni per gli anni a venire.

Secondo App Annie, il record dei download mobili nel 2019 può essere attribuita alla crescita che si sta verificando nei mercati emergenti come India, Brasile e Indonesia, che hanno visto i download salire rispettivamente del 190%, 40% e 70%, dal 2016. Nel frattempo, la crescita dei download negli Stati Uniti è rallentata al 5% nello stesso periodo, mentre la Cina ha registrato una crescita dell’80%.

Ciò non significa che gli utenti dei mercati classici non stiano scaricando app, ma solo che la crescita di download anno su anno sta iniziando a stabilizzarsi. Tuttavia, questi mercati più maturi continuano a regitrare un gran numero di installazioni, con oltre 12,3 miliardi di download negli Stati Uniti nel 2019, 2,5 miliardi in Giappone e 2 miliardi in Corea del Sud. Tra l’altro, ricordiamo che l’analisi di App Annie esclude reinstallazioni e aggiornamenti delle app.

Anche la spesa dei consumatori è cresciuta nel 2019, con con 120 miliardi di dollari spesi in app, un dato che è aumentato di 2,1 volte rispetto al 2016. I giochi continuano a rappresentare la maggior parte (72%) di quella spesa, ma il passaggio verso gli abbonamenti da parte di molte app ha avuto un ruolo importante in questo aumento. L’anno scorso, gli abbonamenti in app non gaming rappresentavano il 28% della spesa dei consumatori, rispetto al 18% nel 2016.

Il 97% della spesa dei consumatori nelle prime 250 app iOS statunitensi è stata guidata da abbonamenti. Su Google Play, il 91% della spesa dei consumatori è arrivata dagli abbonamenti. In particolare, le app di appuntamenti come Tinder e le app video come Netflix e Tencent Video hanno generato tantissime entrate proprio grazie agli abbonamenti.

In generale, la Cina rimane di gran lunga il più grande mercato, rappresentando il 40% della spesa globale.

Il rapporto ha inoltre identificato diverse tendenze mobili del 2019, tra cui la connessione delle app mobile all’Internet of Things e ai dispositivi di casa intelligente (106 milioni di download per le 20 migliori app IoT dell’anno scorso), l’enorme coinvolgimento mobile della Gen Z e la crescita della spesa pubblicitaria per dispositivi mobili.

La spesa pubblicitaria combinata con la spesa dei consumatori dovrebbe raggiungere i 380 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 2020.

La spesa dei consumatori nei giochi mobili è pari a 2,4 volte quella dei giochi Mac / PC e 2,9 volte più delle console di gioco. Nel 2019, il gaming mobile ha registrato una spesa del 25% in più rispetto a tutte le altre piattaforme ed è in procinto di superare i 100 miliardi di dollari in tutti gli store entro il prossimo anno.

I giochi casual (guidati da Puzzle e Arcade) sono stati i più scaricati nel 2019. Nel frattempo, i giochi di base (ad es. Azione, giochi di ruolo, ecc.) – che rappresentavano solo il 18% dei download – hanno raggiunto il 55% del tempo trascorso dagli utenti nei giochi mobile.

TikTok ha ricevuto un’attenzione speciale, data la sua rapida crescita nel 2019. Il tempo trascorso nell’app è cresciuto del 210% anno su anno nel 2019 a livello globale. Anche se l’80% dei minuti trascorsi su TikTok sono stati effettuati da utenti in Cina, l’utilizzo dell’app è salito alle stelle anche in altri mercati.

App Annie ha anche compilato il proprio elenco delle migliori app del 2019 per numero di utenti attivi, download e entrate. Le app di Facebook sono ancora guidate dal coinvolgimento maggiore, con WhatsApp, Facebook e Messenger tra i primi tre posti e Instagram al numero 5. A livello si spesa, Tinder ha generato le maggiori entrate nel 2019, seguita da app di intrattenimento e streaming come Netflix, Tencent Video, iQIYI, YouTube e altre.