Adobe ha da poco rilasciato la sua libreria di caratteri personalizzati per iPhone e iPad, con vari font che ora possono essere utilizzati in tutte le app che supportano le API rilasciate da Apple con iOS 13 e iPadOS 13.

Gli utenti con un abbonamento attivo ad Adobe Creative Cloud riceveranno accesso immediato a 17.000 font provenienti da tutto il mondo. Chiunque abbia un ID Adobe ma non un abbonamento Creative Cloud attivo potrà comunque utilizzare una selezione di circa 1.300 caratteri.

I caratteri sono disponibili per l’uso sulle app iOS 13 che supportano API per i caratteri personalizzati, come confermato da Adobe. Gli utenti potranno cercare i caratteri per nome o scoprire nuovi caratteri impostando i parametri di ricerca nell’app Adobe Creative Cloud. Gli utenti possono anche trovare i caratteri sull’app desktop Creative Cloud e attivarli per l’utilizzo su iPad o iPhone.

Non ci sono limiti al numero di caratteri che gli utenti possono utilizzare nei progetti e tutti i caratteri sono inclusi nell’abbonamento Creative Cloud senza costi aggiuntivi. Tutti i caratteri possono essere utilizzati sia per uso personale che commerciale.

Apple ha annunciato il supporto per i caratteri in iOS 13 durante l’ultima WWDC 2019. La funzione è arrivata ufficialmente con l’aggiornamento iOS 13.1.