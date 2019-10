Shortcuts #97: Come attivare e disattivare Assistive Touch

Appuntamento numero 97 della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shortcuts in cui rispondo a quella che è una domanda frequente per chi, come me, utilizza l’iPad come computer primario con un mouse Bluetooth ad esso collegato.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di avere un menù a disposizione del nostro utente che ci permetta di andare ad abilitare o meno l’ assistive touch di iOS così da non avere a schermo disponibile il menù ad esso dedicato quanto non abbiamo un mouse collegato.

Come impostazioni abbiamo adottato:

* menù del widget dedicato: abilitato;

* menù di condivisione di iOS: disabilitato;

* richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Riassunto degli step dello Shortcuts:

Step 1 : creazione dell’elenco;

: creazione dell’elenco; Step 2: programmazione.

Step 1:

Per prima cosa andiamo a spiegare che questo Shortcut non andrà a collegare direttamente il vostro mouse, ma permetterà l’abilitazione della funzionalità aggiuntiva del sistema operativo, da iPadOS 13 in avanti, per effettuare poi la connessione.

Per farlo quindi abbiamo bisogno di andare a creare una sorta di interrogazione per quello che sarà poi il nostro processo di realizzazione. In corrispondenza di una domanda che verrà posta a noi, inteso come noi utenti operanti dispositivo, dovremmo andare a scegliere una semplice opzione A o opzione B a cui poi corrisponderanno delle successive operazioni.

È più semplice di quello che possa sembrare, state tranquilli. Dovremmo andare a sfruttare la voce Elenca che troviamo all’interno della sezione Programmazione del nuovo menù delle azioni dedicate internet all’applicazione Comandi. A questo punto non dovremo fare altro che andare ad impostare due differenti variabili a nostra scelta. Noi nel caso specifico abbiamo dato per sottO intesa la domanda Vuoi attivare il mouse? dentro la nostra testa per cui avremo come risposte disponibili le più comuni si e no.

Step 2:

Ok terminato il primo passaggio con le sue dovute spiegazioni del caso, dobbiamo andare a mettere mano in maniera più concreta su quello che è il processo di attivazione in generale.

Per farlo quindi prendiamo la voce Scegli all’interno della sezione Programmazione. In tal modo noi andremo a opzionare una delle due, o più a seconda delle vostre esigenze, scelte che prima abbiamo installato nel Comando. Come fonte della nostra scelta ovviamente non possiamo che andare a prendere la variabile Elenco. Essa è stata ottenuta grazie alla bacchetta magica per poi andare a prendere più da vicino quello che è l’output generale del primo passaggio. In questo modo non dovremo andare ad impostare le variabili, i loro nomi o altro.

Per attivare invece il processo della nostra guida, non dovremo fare altro che affidarci al nostro amatissimo ciclo if. Per farlo quindi andiamo a prendere la voce Se all’interno della sezione Programmazione e compiliamola in maniera corretta. Per quanto riguarda quella che è la variabile da tenere in considerazione, prendiamo ancora una volta la bacchetta magica ed andiamo a selezionare la variabile Elemento selezionato, ovvero null’altro se non la variabile uscita dalla voce Scegli in precedenza. Come seconda condizione andiamo ad impostare è in maniera tale che essa coincida poi con la terza variabile che nel nostro caso abbiamo circoscritto alla parola si. Essa non è niente di meno che una delle due opzioni iniziali che quindi, se le cambiate, siate certi che corrispondano sempre e comunque mi raccomando.

Ok fantastico se abbiamo fatto questo passaggio allora non dobbiamo fare altro che andare a prendere la voce Assistive Touch presente nella sezione dedicata all’applicazione Impostazioni. Ed infine impostiamo il contenuto di questa voce su si.

Spostiamoci ora sotto la voce Altrimenti. Ergo se la prima condizione non verrà accettata e confermata, si procederà con questa seconda parte. Al di sotto di essa andiamo a prendere nuovamente la voce Assistive Touch ed impostiamo questa volta la contenente su No.

Chiudiamo il tutto andando a verificare che ci sia la voce Fine del blocco “se”.

A questo punto il nostro Shortcuts è già bello che completo. Quanto ci mettete effettivamente ora ad attivare questa funzione? Meno di un secondo vero? Se poi come me lo avete installato direttamente nel widget dedicato vi posso garantire che è ancora più semplice di quel che sembri e con due tap posso avere a disposizione il mio mouse così come no. Non sempre è necessario avere quel fastidioso, perdonami Apple, cursore lì a schermo. Per cui era doveroso trovare una soluzione che potesse andare ad eliminare quanto visto fino ad oggi in attesa di un update del sistema operativo che magari andrà a sistemare la questione (forse).

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

In questo caso non c’è alcuna automazione da attivare per cui non è necessario proseguire oltre nei vari menù.

Nel caso abbiate problemi per l’installazione dello Shortcuts, seguite questi passaggi:

Aprite l’applicazione Impostazioni;

Spostiamoci nel quinto blocco dove troveremo Comandi rapidi;

Ora abilitiamo la voce Consenti comandi rapidi non attendibili presente nella sezione Sicurezza e condivisione.

