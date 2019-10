Il nuovo servizio di streaming video Apple TV+ farà il suo debutto il prossimo 1 novembre e tra i titoli più attesi c’è sicuramente The Morning Show. Oggi vi raccontiamo nuovi dettagli a riguardo e le prime informazioni sul prossimo A Christmas Carol.

The Morning Show sarà uno degli show di punta di Apple TV+, che vedrà all’opera attori del calibro di Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell. In una nuova intervista con Variety, Jennifer Aniston offre nuovi dettagli sul lavoro con Apple, sulll’ispirazione dello show e altro ancora.

Aniston spiega che Apple ha originariamente acquisito The Morning Show basandosi esclusivamente su uno schema. Quattro mesi dopo, tuttavia, eventi del mondo reale, tra cui l’ascesa del movimento Me Too, hanno costretto lo spettacolo a “ricominciare da zero” con una nuova ispirazione tratta da quegli eventi. Quando si tratta di lavorare con Apple, Aniston afferma di aver avuto alcune “perplessità” iniziali perché la società era ancora agli inizi nel settore dei contenuti originali, ma è stata felice quando Apple è venuta alla Creative Artists Agency per acquisire lo spettacolo, che sarebbe poi diventato il primo spettacolo di Apple.

Nonostante il suo coinvolgimento con The Morning Show, Aniston ha affermato di essere “eccitata” e “scioccata” per lo stato attuale dello streaming TV, ma che alcuni aspetti sono tristi, perchè si è persa un po’ la magia della TV tradizionale.

Ma non ci sarà solo The Morning Show, infatti Apple vorrebbe entrare anche nel mondo delle commedie musicali con una “nuova versione”di A Christmas Carol di Charles Dickens. Secondo The Hollywood Reporter, Apple ha ottenuto i diritti per il film, che negli anni è stato riproposto più volte, come nel film del 2009 interpretato da Jim Carrey.

Ferrell e Reynolds sono tra le migliori star di Hollywood di oggi, con ruoli iconici rispettivamente in Old School e Deadpool, e sembra che faranno parte dello show. THR ha dichiarato anche che Sean Anders e John Morris, le menti dietro i film di Daddy’s Home, scriveranno e dirigeranno A Christmas Carol di Apple.

I dettagli oltre a questo sono sconosciuti, infatti non sappiamo nemmeno quando il film potrebbe essere rilasciato e se arriverà nei cinema.