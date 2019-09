Shortcuts #86: Come scaricare le copertine da Apple Music

Appuntamento numero ottantasei della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shortcuts in cui vi mostriamo una chicca per chi utilizza Apple Music.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di poter effettuare il download della copertina di un album che stiamo ascoltando a risoluzione massima così da poterla salvare e/o eventualmente stampare. In genere queste immagini hanno maggiori vantaggi rispetto alle foto trovate in Rete

Come impostazioni abbiamo adottato:

menù del widget dedicato: abilitato ;

; menù di condivisione di iOS: disabilitato ;

; richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Riassunto degli step:

Step 1 : elaborazione del brano;

: elaborazione del brano; Step 2: ottenimento immagine.

Step 1:

Iniziamo sin da subito mettendo in chiaro che ci servirà la riproduzione attiva di un brano. Per cui prendete la vostra libreria di Apple Music e fate partire il titolo in questione.

Fatto questo prendiamo la voce Ottieni brano attuale in maniera tale che il nostro Comando possa avere un riferimento da cui partire tranquillamente.

Prendiamo poi la voce Attendi andando a impostare al suo interno 1 secondo come tempo di attesa giusto per avere la certezza di quanto fatto in precedenza.

Se tutto è andato per il meglio, ovvero se il brano è in riproduzione, prendiamo nuovamente la voce Ottieni brano attuale. Questa volta però avremo bisogno anche di ulteriori dettagli per cui dovremmo avvalerci della voce Testo. Al suo interno andremo ad inserire tre variabili che potremmo ottenere con la bacchetta magica cliccando sull’ultima voce Ottieni brano attuale inserita. Prendete quindi sia il titolo, che l’artista che l’album di riferimento. Disponete i tre dettagli uno in fila all’altro con il segno + che li unisce fra di loro. Fatto questo interrompiamo per passare allo step 2.

Step 2

Abbiamo interrotto qui perché secondo noi aveva più senso spezzare in questo modo la guida.

Riprendiamo quindi prendendo la voce Codifica URL ed inserendo al suo interno come Modalità proprio Codifica. Successivamente dovremo prendere la voce URL ed al suo interno inserire quanto segue:

https://itunes.apple.com/search?entity=song&limit=1&term=Testo codificato URL

Quest’ultima porzione, ovvero Testo Codificato URL, non è altro che la variabile che fuoriuscirà dal passaggio precedente. Fate quindi bene attenzione a selezionarla ancora una volta con la bacchetta magica.

Iniziamo quindi ad ottenere dei contenuti e per farlo prendiamo la voce Ottieni contenuti dell’URL. All’interno della sezione Avanzato non andiamo ad applicare niente perché in questo caso non ci serve recuperare nulla di aggiuntivo. Prendiamo ora la voce Ottieni valore dizionario visto che con esso si andrà ad intendere proprio quanto abbiamo ottenuto dal nostro URL di iTunes. Al suo interno facciamo molta attenzione ad inserire nella sezione Ottieni la voce Valore mentre nella sezione Chiave mettiamo la voce result. Replichiamo ulteriormente andando a riprendere un’altra voce Ottieni valore dizionario in cui la sezione Ottieni verrà compilata come in precedenza, mentre per quanto riguarda la sezione Chiave al suo interno dovremmo andare ad inserire artworkUrl100. Ma non finisce qui perché dobbiamo ora prendere la voce Sostituisci testo ed andare a ricercare il testo 100×100 per poi andarlo a sostituire con 10000×10000. Abilitiamo anche l’opzione per distinguere maiuscole e minuscole e non andiamo ad abilitare la sezione Espressione regolare. Facciamo poi nuovamente proseguire il tutto con la voce Ottieni contenuti dell’URL senza abilitare alcuna altra sezione al suo interno. Subito dopo chiudiamo con la voce Ottieni dettagli delle immagini ed in questo caso andremo a richiedere la Larghezza come elemento necessario.

Ultimi step veloci. Prendiamo la voce Ottieni variabile ed al suo interno andiamo ad inserire l’ultima variabile ottenibile dalla voce ”Ottieni contenuti dell’URL” prima eseguita. Facciamola poi seguire nuovamente dalla voce Ottieni dettagli delle immagini e questa volta come elemento di Ottieni andiamo a selezionare la variabile Altezza.

Ripetiamo parte di questo step con la voce Ottieni variabile configurata come in precedenza. Questa volta però la facciamo seguire dalla voce Imposta nome al cui interno andremo a compilare la sezione Nome con le due variabili che abbiamo appena ottenuti dai dettagli della fotografia. Per chiudere prendiamo poi la voce Visualizzazione rapida così da vedere al volo la nostra copertina in questione ed eventualmente salvarla.

A questo punto il nostro Shortcuts è completo. Si tratta anche in questo caso di uno di quei Comandi che sono comodi da tenere lì nel nostro archivio qualora ci possano tornare utili in qualche piccola occasione. Mi raccomando non dimenticate di far partire prima il brano selezionato. Può anche essere un ottimo metodo per ottenere la copertina di un album e poi stamparla ed appenderla, no?

Il comando è stato preso da uno simile presente QUI. Noi abbiamo apportato qualche modifica che ci permettesse di poterlo snellire un pochino nelle sue funzioni e di rendere il risultato finale leggermente più grande di quanto previsto.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

