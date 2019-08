Ecco Insta360 GO, la videocamera stabilizzata più piccola al mondo

Insta360 lancia ufficialmente GO, una videocamera dalle piccole dimensioni che può essere portata ovunque per catturare prospettive senza essere mai d’ingombro.

Insta360 GO può essere considerato più un wearable che una vera e propria videocamera, visto che grazie alle sue dimensioni ultra compatte (e un peso di 18,3 grammi), a un corpo magnetico e a una serie di accessori, può essere agganciata o appesa praticamente ad una maglia, un cappello, una collana e così via.

Per avviare la registrazione di un videoclip (della durata massima 30 secondi) basterà premere una sola volta il pulsante sul retro del device, così avere la massima libertà di movimento e le mani libere, senza dover ricorrere all’uso dello smartphone. Per terminare la ripresa sarà sufficiente un secondo tocco che bloccherà la registrazione.

Questo prodotto, grazie alla tecnologia di stabilizzazione proprietaria FlowState del brand, permette di rendere i video molto più stabili in qualsiasi circostanza. Grazie alla stabilizzazione, la videocamera semplifica gli hyperlapse. Questa tipologia di scatto dinamico raggiunge una durata massima di 30 minuti e una velocità 6x. Allo stesso modo risulta più semplice riprodurre anche i time-lapse. La modalità hyperlapse abbinata alla funzione ‘Barrel Roll’ integrata nell’app GO consente in qualsiasi momento di cambiare la prospettiva delle riprese.

La videocamera è dotata anche della funzionalità di editing automatico FlashCut, che sfrutta l’algoritmo di Intelligenza Artificiale per mettere in atto una selezione in tempo reale dei migliori clip realizzati, combinandoli tra loro per permettere una modifica più veloce e evitando allo stesso tempo all’utente di perdere tempo nella ricerca dei file. GO permette anche di ordinare i contenuti in base al tema e alla qualità della composizione degli scatti, di modificare le transizioni, i colori e la velocità di riproduzione e di unire anche i filmati realizzati con quelli del proprio smartphone.

Infine, la funzione Slow-Mo consente riprese fino a 100 FPS, offrendo agli utenti la possibilità di “rallentare” la realtà e accelerare l’azione. Il dispositivo è dotato inoltre di certificazione IPX4 che lo rende resistente all’acqua.

Con Insta360 GO possono essere realizzati fino a 200 clip al giorno senza far esaurire la batteria. Tra l’altro, la custodia della videocamera permette una ricarica molto veloce e un trasferimento immediato dei file tramite collegamento con lo smartphone.

Insta360 GO è già in vendita presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 229,99 €.