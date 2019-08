Shortcuts #78: Calcolare il tempo fra due eventi

Appuntamento numero settantotto della nostra rubrica dedicata al mondo degli Shorcuts in cui andremo a rispondere, in parte, ad una domanda fattaci da un nostro utente.

Cosa permette di fare questo Shortcut?

Di andare a calcolare automaticamente le ore che intercorrono fra un avvenimento ed un altro presente all’interno del nostro per poter poi usare questo elemento come meglio credete.

Come impostazioni abbiamo adottato:

menù del widget dedicato: abilitato ;

; menù di condivisione di iOS: disabilitato ;

; richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Il comando è stato creato dal nostro team di iPhone Italia. Di conseguenza è doveroso riportare questa pagina come fonte iniziale a cui dover fare riferimento.

Riassunto degli step:

Step 1 : impostazione delle variabili da utilizzare;

: impostazione delle variabili da utilizzare; Step 2: Processo di calcolo.

Step 1:

Per iniziare dovremo andare a realizzare in questa prima fase quelle due variabili che poi ci serviranno come strumento di calcolo successivamente. Per farlo quindi iniziamo prendendo la voce Ottieni prossimi eventi ed al suo interno andiamo a completare le varie sezioni con: il Calendario scelto fra quelli a nostra disposizione, otteniamo un singolo evento e non di più ed infine come Giorno scegliamo in questo caso l’opzione Qualsiasi Giorno.

Sarà molto importante a questo punto andare ad estrapolare un dato che potrebbe e dovrebbe risultare poi per noi in realtà fondamentale. Per cui per eseguire questa azione prendiamo la voce Ottieni dettagli degli eventi di Calendario che ci permetterà appunto di ottenere anche una sola e singola voce dell’evento prima ottenuto. Cosa selezioniamo? Fra le opzioni che avremo a disposizione andiamo ad inserire al suo interno qui Data di inizio che ci permetterà di avere la nostra data iniziale di calcolo. Terminato questo passaggio dovremo dare un nome a quanto realizzato per cui con la classica voce Imposta variabile andiamo ad inserire al suo interno un nome come ad esempio Start nel nostro caso.

Ok fatto questo per la data iniziale dovremmo replicare e sistemare anche la seconda parte per calcolare quella che sarà invece al data finale. Il procedimento che dovremo seguire è praticamente il medesimo in ogni suo aspetto e voce per cui non vi potreste sbagliare. Fate solamente attenzione nella voce Ottieni dettagli degli eventi di Calendario ad andare ad inserire l’opzione Data fine e non Data inizio come invece in precedenza. Stesso discorso ovviamente va fatto per la variabile che in questo caso noi avremmo chiamato End e non più Start per evitare di avere problemi di doppioni e/o sovrascritture.

Step 2:

Ok ora iniziamo la fase due in cui effettivamente andremo a calcolare le ore che ci interessano nello specifico per cui iniziamo. Prendiamo ora la voce Data ed al suo interno andiamo ad inserire nella sezione Usa l’opzione Data specificata mentre come Data mettiamo la nostra variabile Start. In questo modo avremo a disposizione come base di partenza la data scelta in precedenza come prima opzione. Non è finita qui perché dovremo prendere la voce Formatta data ed al suo interno dovremmo andare ad inserire Formato data in questo caso come Esteso in maniera da avere la data completa mentre per quanto riguarda invece Formato Ora in questo caso dovremmo inserire Breve.

Facciamo anche qui più o meno gli stessi passaggi ma con la variabile End. Per cui ripetiamo tutto nello stesso modo ma questa volta, nella voce Data nella sezione Data dovremmo andare ad inserire la variabile End realizzata in precedenza.

Fatto questo passaggio però dovremmo effettivamente andare a realizzare il nostro calcolo vero e proprio e per farlo non dovremmo armarci di calcolatrice o alcuna voce inerente a questo aspetto. Introduciamo infatti la variabile Ottieni il lasso di tempo tra diverse date che, sulla carta, dovrebbe svolgere quanto richiesto direttamente da sé senza alcun tipo di problema a patto di configurarla nella maniera il corretta possibile. Al suo interno quindi andiamo ad inserire nella sezione La data è come opzione Altro e come Altra data * che ci comparirà in basso metteremo appunto la variabile ”magica” *First date. Come Unità invece noi abbiamo scelto Ore vista la possibilità appunto di voler calcolare questo parametro e non altro.

Per concludere diamo un messaggio finale al nostro utente che così avrà visivamente a disposizione quanto richiesto. Prendiamo la voce Mostra avviso ed al suo interno inseriamo un Nome a nostra scelta ed un messaggio che contenga la variabile “magica” Lasso di tempo fra date.

A questo punto il nostro Shortcuts è completo. Personalmente ammetto che questa volta è nato da una vostra esigenza e che potrebbe essere la base di partenza per un prossimo Shortcut dedicato al calcolo delle ore lavorative e/o di riposo di un normale turno settimanale. Grazie a Yuri per la segnalazione e per le istruzioni precise della sua richiesta.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

