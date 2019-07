Google Maps: le informazioni di Bike sharing in tempo reale arrivano in altre 23 città

Google Maps questa settimana ha esteso la disponibilità delle informazioni di Bike sharing in tempo reale in altre 23 città situate in 16 paesi in tutto il mondo.

Oltre a New York City, la funzione è ora disponibile a Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublino, Amburgo, Helsinki, Kaohsiung, Londra, Los Angeles, Lione, Madrid, Città del Messico, Montreal, New Taipei City, Rio de Janeiro, la zona di San Francisco Bay, San Paolo, Toronto, Vienna, Varsavia e Zurigo.

In queste città, gli utenti possono ora individuare le stazioni di bikesharing e verificare il numero di biciclette disponibili vicino a loro dall’app Google Maps per iOS o Android. Gli utenti possono anche scoprire se ci sono spazi vuoti nelle stazioni di bike sharing.

La funzionalità è supportata dalla società di dati di transito in tempo reale Ito World.