Tutte le pubblicità Apple dagli anni ’70 ad oggi sono disponibili online

Tutti gli annunci pubblicitari di Apple realizzati dagli anni ’70 ad oggi sono stati raccolti e archiviati in un unico database dal grafico e marketer Sam Henri Gold.

L’archivio comprende centinaia di spot TV, annunci sui giornali, foto promozionali e tanto altro. Tutto è organizzato per decenni e per singoli anni.

Gold afferma che entro fine anno l’intero database sarà caricato su Internet Archive, ma per ora tutti i contenuti sono disponibili su Google Drive così che gli utenti possano verificare che tutto sia stato caricato correttamente e nell’anno giusto. In caso di errori, sarà lo stesso Gold a correggerli.

In queste cartelle troverete di tutto: i video introduttivi dei vari sistemi operativi, gli spot andati in onda nelle TV di tutto il mondo, le grafiche preparate per gli App Store, i cartelloni pubblicitari e tanto altro.