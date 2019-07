Shortcuts #70: Mood estivo

Appuntamento numero settanta della nostra rubrica dedicata all’applicazione Shortcuts di Apple. La cifra tonda di questa settimana fa il paio con l’arrivo del grande caldo anche in Italia per cui abbiamo pensato ad uno Shortcut in tema.

Cosa permette di fare questo Shortcut? Sostanzialmente di impostare una determinata scena tramite HomeKit in casa vostra e di far partire la riproduzione delle hit estive su Spotify.

Come impostazioni abbiamo adottato:

menù del widget dedicato: abilitato ;

; menù di condivisione di iOS: disabilitato ;

; richiamo vocale con Siri: disabilitato.

Il comando è stato realizzato e perfezionato da noi di iPhone Italia per cui, qualora venga ripreso questo Shortcuts su altre testate è doveroso citare questa pagina come fonte iniziale.

Riassunto degli step:

Step 1 : Impostazione scena;

: Impostazione scena; Step 2: Riproduzione playlist.

Step 1:

Iniziamo subito con la prima fase in cui, come detto, andremo ad impostare una scena predefinita attraverso l’applicazione Casa di Apple. Questo vuole semplicemente dire che siamo davanti ad una situazione in cui è strettamente necessario avere prima a disposizione una preset già compilato e non diversamente pronto per poter essere applicato. È quindi importante che, prima di selezionare ciò che preferite, andiate a modificare ed impostare il tutto direttamente dall’applicazione Casa di Apple presente o sul vostro iPhone o sul vostro iPad.

Ok fatto questo per dare il via allo spettacolo non servirà altro che prendere la voce Esegui la scena dell’app Casa e di conseguenza impostare i due parametri successivi in base alla vostra configurazione. Per quanto riguarda la sezione Casa dovrete andare ad inserire qui la vostra abitazione con il relativo nome che le avete dato nell’app di Apple. Nella sezione Scena invece dovrete andare ad inserire il nome della scena che dovrete aver prontamente creato in precedenza come detto prima.

Step 2:

Ok terminata questa prima fase passiamo ora all’analisi ed alla realizzazione del passo successivo tramite Spotify. Partiamo con la voce Testo in cui andremo ad inserire il nome esatto della playlist presente sul noto servizio di streaming musicale. Io ho inserito Le Hit dell’estate 2019 perché praticamente ci sono tutte le canzoni più suonate e cantate del momento ma se volete potete facilmente cambiare e modificare il tutto. Per farlo cambiate il contenuto di questa variabile ed andare ad inserire al suo interno il titolo esatto di un’altra playlist.

Proseguiamo oltre prendendo poi la voce Imposta variabile e dando un nome a quanto abbiamo visto sino ad ora con Search Text. Effettuiamo un rapido conteggio dei caratteri con la voce Conteggio e facciamola subito seguire da un rapido doppio ciclo Se in cui andremo a creare in realtà quello che sarà poi un URL-Scheme di lancio per l’applicazione di Spotify. In questa parte andate bene a visualizzare ciò che sarà presente all’interno delle immagini qui sopra. È una sezione molto tecnica e fatta di elementi che alla fine andranno solamente replicati. Per farla in breve se la condizione verrà soddisfatta sfrutteremo la possibilità di andare a ricercare una determinata parola chiave su Spotify tramite un servizio apposito spotify-car-play.herokuapp.com. Successivamente poi potremmo andare a prendere quanto appena trovato e convertirlo in maniera tale da aprire alla fine la voce Apri URL X-Callback e ritrovarci direttamente dentro la playlist desiderata di Spotify. Il nostro compito, e purtroppo al momento soluzioni differenti non ne abbiamo, sarà solo quello di cliccare play e far partire la riproduzione generale.

Se tutto è andato per il meglio ed avete seguito nel dettaglio i passaggi anche in fotografia, allora dovreste avere quatto voci finali: Altrimenti, Fine del blocco “se”, Altrimenti e Fine del blocco “se”.

A questo punto il nostro Shortcuts è completo e potremmo lanciare rapidamente un Mood estivo che noi andremo a creare, impostare e modificare a nostro piacimento. Due accortezze generali. Questo Shortcut è stato pensato per un utilizzo con Spotify ma nulla ci vieta di poterlo ripensare anche per Apple Music a patto di ritrovare una playlist adeguata del caso. Per quanto riguarda HomeKit sta a voi capire e realizzare il miglio scenario possibile, in questo caso è ovviamente necessario avere dei prodotti compatibili con tale tecnologia di Apple e questo potrà essere un vantaggio ed uno svantaggio a seconda dei punti di vista finali. Sicuramente avere tutti i prodotti lì al suo interno ci permette di controllare rapidamente anche varie marche differenti, ma questa è una soluzione strettamente incentrata verso il mondo Apple.

Per scaricare lo Shortcut mostrato in questo articolo potete farlo direttamente da questo link così da avere questo Shortcut già pronto e disponibile nella vostra libreria.

Clicca qui per la guida completa a Siri Shortcuts.

Clicca qui per la raccolta completa a tutti i nostri Siri Shortcuts.

Hai degli Shortcuts da suggerirci per le prossime puntate? Ne hai creati di nuovi e vuoi far parte di questa rubrica? Invia una e-mail a [email protected] e partecipa alla community Shortcuts di iPhoneItalia!