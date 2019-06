iOS 13 trasformerà iPhone in una PlayStation 4 portatile

iOS 13 è stato presentato da pochi giorni e porterà con se una grande novità per tutti gli amanti del gaming e possessori di PlayStation 4. Con la nuova release saranno infatti supportati sia il controller nativo di PlayStation 4 che quello di Xbox One.

Grazie a questa piccola ma interessante novità non sarà più quindi necessario acquistare un joypad ulteriore se già siete in possesso di uno dei due. L’aggiunto di questo supporto rende inoltre di fatto il dispositivo una sorta di PlayStation 4 portatile grazie all’applicazione Remote Play rilasciata da poco su App Store.

Per chi non la conoscesse tale applicazione consente di giocare in streaming i titoli PS4 sfruttando la rete WiFi di casa (purtroppo non vi è supporto alla connettività 4G). Ovviamente è necessario un sistema PlayStation 4 ma l’assenza del supporto al controller nativo di Sony ha creato non pochi problemi con alcuni titoli; molti dei joypad Mfi infatti non offrono lo stesso comparto pulsanti del controller di Sony e questo ha reso più complesso affrontare determinati titoli. Con l’avvento del supporto ufficiale di Apple tutto cambia e ora sarà finalmente possibile sfruttare pienamente moltidei titoli del catalogo PlayStation, ad eccezioni di quelli che non offrono il supporto al sistema Remote Play.

Un’altro aspetto positivo non riguarda solo il mondo PlayStation ma diverse altre applicazioni simili. Con iOS 13 sarà inoltre possibile sfruttare i controller di Sony e Microsoft anche per altri servizi come Steam Link, applicazione dal funzionamento molto simile che consente di giocare i titoli Steam della vostra libreria su dispositivi Apple.

Insomma, con questa grande novità i dispositivi Apple si avvicineranno sempre più al mondo console e con l’arrivo di Apple Arcade nel corso dell’anno i nostri iDevices saranno sempre più oggetto di intrattenimento videoludico.