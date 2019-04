Troppa concorrenza, Apple abbassa il prezzo di iPhone XR in India

Dopo aver abbassato i prezzi degli iPhone in Cina, Apple ha deciso di tagliare il costo degli iPhone XR in India di circa il 25%.

Durante l’ultima conferenza finanziaria, Tim Cook aveva anticipato che Apple avrebbe ridotto i prezzi degli iPhone in alcuni paesi per compensare i nuovi tassi di cambio. L’India è uno dei mercati potenzialmente più grandi e interessanti per l’azienda di Cupertino, ma da sempre è anche il mercato più complesso, visto che la concorrenza di smartphone molto più economici si fa sempre più forte. Il potere di acquisto di chi vive in India è molto più basso di altre parti del mondo, per questo Apple sta attuando diverse operazioni per cercare di abbassare i prezzi degli iPhone nel paese, come dimostrano gli investimenti fatti insieme a Wistron e Foxconn per avviare la produzione degli smartphone in India e pagare quindi meno tasse.

Da oggi, inoltre, Apple ha deciso di abbassare del 25% il prezzo dell’iPhone XR in India, con un risparmio di circa 259$ sul prezzo finale. L’azienda afferma che si tratta di un’offerta promozionale a breve termine, ma potrebbe trattarsi solo di una frase di circostanza, visto che gli sconti potrebbero durare per diversi mesi.

In Cina, il taglio dei prezzi ha avuto buoni risultati soprattutto nelle prime settimane. Tra l’altro, Apple ha anche abbassato il prezzo dell’HomePod negli USA e in tutti gli altri paesi in cui è disponibile lo speaker.

Che Apple stia cambiando pian piano la sua politica dei prezzi?