Su Snapchat arriveranno le videochat di gruppo

Snapchat ha annunciato due importanti novità che saranno integrate a breve: le videochat e le mention di gruppo.

Con la videochat di gruppo gli utenti potranno creare delle stanze, fino ad un massimo di 16 amici, in cui avviare la chat video. Inoltre, le chat audio di gruppo supporteranno fino a 32 partecipanti contemporaneamente.

Per avviare una videochat di gruppo basterà creare un nuovo gruppo o entrare in un gruppo esistente e toccare l’icona della videocamera. In quel momento, tutti i membri della chat riceveranno una notifica e potranno accettare o rifiutare la chiamata. Snapchat conferma che durante le videochat di gruppo saranno supportati tutti i filtri dell’app.

Infine, il prossimo update supporterà anche le mention di gruppo. Questo significa che, ogni volta che qualcuno menziona un altro utente nella propria storia, quell’utente riceverà una notifica tramite la chat per informarlo della menzione.

Entrambe le novità arriveranno in tutto il mondo entro poche settimane.

