Errori di connessione ad iTunes e App Store? Ecco perchè!

Da alcuni minuti, diversi utenti da tutto il mondo stanno segnalando errori di connessione su iTunes e App Store.

Il problema è diffuso in tutto il mondo, e anche sui nostri iPhone abbiamo visualizzato dei messaggi di errore. iTunes Store e App Store non funzionano e non permettono di effettuare acquisti o aggiornamenti, se non in rari casi e con parecchi rallentamenti. Il tutto è dovuto con ogni probabilità a problemi sui server Apple. La situazione dovrebbe rientrare entro poche ore, per cui non allarmatevi se doveste vedere messaggi di questo tipo.

