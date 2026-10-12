iPhone Duo ti saluterà con il tuo nome al primo avvio, ma solo se…

TLDR Riassumi

Apple avrebbe preparato una piccola sorpresa per chi acquisterà iPhone Duo direttamente in Apple Store: al primo avvio, la tradizionale schermata “Hello” potrà mostrare anche il nome del nuovo proprietario.

A rivelarlo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui gli Apple Store saranno dotati di un sistema che permetterà ai dipendenti di personalizzare il dispositivo prima della consegna.

Una volta acceso iPhone Duo per la prima volta, invece del classico saluto generico dovrebbe comparire un messaggio personalizzato con il nome dell’acquirente, rendendo il momento dell’unboxing e della configurazione un po’ più particolare.

La funzione dovrebbe essere disponibile inizialmente in inglese e spagnolo negli Stati Uniti e, presumibilmente, potrà essere richiesta sia acquistando direttamente il dispositivo in negozio sia scegliendo il ritiro in Apple Store dopo un ordine online.

Non è invece ancora chiaro se Apple estenderà questa personalizzazione anche agli Apple Store italiani e degli altri Paesi.

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