Lefant anticipa le offerte Amazon Prime: robot aspirapolvere fino al 77% di sconto, si parte da 99 euro

In occasione delle offerte Prime, Lefant anticipa alcuni sconti su cinque modelli di robot aspirapolvere molto diversi tra loro, dalle soluzioni più economiche pensate per la pulizia quotidiana fino ai robot completi di stazione automatica e sistemi avanzati di lavaggio. Gli sconti arrivano fino al 77% rispetto ai prezzi di listino e, utilizzando i codici promozionali indicati, si può partire da soli 99,39 euro.

Lefant M5 Pro: il modello premium scende a 299,97 euro

La promozione più importante riguarda Lefant M5 Pro, uno dei modelli più completi della gamma.

M5 Pro è pensato per chi vuole ridurre al minimo la manutenzione quotidiana grazie alla stazione automatica e integra navigazione laser dToF, sistema anti-groviglio, riconoscimento dei tappeti con sollevamento dei mop e lavaggio degli stessi con acqua calda fino a 75°C. La base può inoltre occuparsi dello svuotamento automatico della polvere e della gestione del lavaggio.

Il prezzo di listino è di 1.299,99 euro, mentre l’Offerta Prime anticipata lo porta a 399,96 euro. Applicando il codice TRN6M6J2 direttamente su Amazon, il prezzo finale scende ulteriormente a 299,97 euro, per uno sconto complessivo del 77%.

Promozione valida fino al 7 ottobre alle 23:59

Lefant M210 Pro OMNI: 20.000 Pa e lavaggio a rullo a 249,19 euro

Molto interessante anche Lefant M210 Pro OMNI, soprattutto per chi cerca un robot compatto ma non vuole rinunciare a una vera funzione di lavaggio.

Il sistema utilizza un rullo che viene continuamente pulito durante il funzionamento, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a 20.000 Pa. A questo si aggiungono navigazione intelligente, base OMNI e un corpo compatto progettato per raggiungere più facilmente anche le zone sotto i mobili. Il modello supporta inoltre Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e può essere gestito anche tramite Apple Watch.

Il prezzo originale di 699,99 euro scende a 279,99 euro per il Prime e, utilizzando il codice AD7YEUI1, arriva a 249,19 euro.

Promozione valida fino al 7 ottobre alle 23:59

Lefant M210 Omni: modello con compatto con rullo da 20.000 Pa a 228,79 euro

Chi vuole spendere ancora meno può guardare al Lefant M210 Omni, modello che punta soprattutto sulle dimensioni molto compatte e sul sistema di lavaggio con rullo.

Il robot misura appena 280 x 280 x 85 mm ed è progettato per infilarsi facilmente sotto letti, divani e mobili bassi. Il rullo da 20 cm viene alimentato continuamente con acqua pulita e ruota fino a 240 giri al minuto, mentre l’aspirazione raggiunge i 20.000 Pa. Il condotto senza spazzola centrale è inoltre pensato per ridurre l’accumulo di capelli e peli.

Grazie alla promozione attualmente attiva, il prezzo passa da 599,99 euro a 259,99 euro, ma inserendo il codice XB8VAGS2 il prezzo scende fino a 228,79 euro.

Promozione valida fino al 5 ottobre alle 23:59

Lefant M3 Max: mappatura laser e 20.000 Pa a meno di 300 euro

Il Lefant M3 Max rappresenta invece una soluzione interessante per chi vuole un robot con navigazione e lavaggio più tradizionali, ma comunque molto completi.

La potenza dichiarata supera i 20.000 Pa e viene abbinata alla navigazione laser dToF con possibilità di gestire più mappe, sistema di rilevamento degli ostacoli, spazzola anti-groviglio e due mop rotanti da 200 giri al minuto. La stazione può lavare i mop con acqua calda fino a 55°C, mentre durante il passaggio sui tappeti questi vengono sollevati automaticamente fino a 9 mm.

In questo caso si passa dai 1.099,99 euro di listino a 332,48 euro, ma il codice M8NRQGIG abbassa il prezzo finale a 299,23 euro, con uno sconto complessivo del 73%.

Promozione valida fino al 5 ottobre alle 23:59

Lefant M330 Plus: il prezzo più basso a 99,39 euro

L’offerta più economica dell’intera promozione riguarda Lefant M330 Plus, che grazie al codice dedicato scende sotto la soglia dei 100 euro.

È un modello più semplice rispetto alle proposte precedenti, ma mantiene aspirazione e lavaggio 3-in-1, navigazione dToF con mappatura intelligente, rilevamento dei tappeti e un sistema di aspirazione senza spazzola centrale pensato per limitare l’accumulo di peli e capelli. La potenza massima dichiarata per questo modello è di 5.000 Pa.

L’Offerta Prime anticipata porta il prezzo da 419,99 euro a 139,99 euro. Inserendo il codice ZULLKRJQ, però, il costo finale diventa di appena 99,39 euro, pari a circa il 76% di sconto sul prezzo originale.

Promozione valida fino al 7 ottobre alle 23:59

Quale offerta Lefant scegliere?

La campagna copre fasce di prezzo molto diverse. M330 Plus a 99,39 euro è la proposta più accessibile per chi vuole soprattutto automatizzare aspirazione e pulizia quotidiana, mentre M210 Omni e M210 Pro OMNI diventano più interessanti quando si cerca anche un sistema di lavaggio a rullo e una potenza decisamente superiore.

M3 Max aggiunge una gestione più evoluta della mappatura e dei mop rotanti, mentre M5 Pro a 299,97 euro è il modello da considerare per chi vuole soprattutto una stazione completa e ridurre il più possibile gli interventi manuali.

Di fatto, con codici e promozioni attive, tutti e cinque i modelli vengono proposti con riduzioni importanti rispetto ai rispettivi listini.

Articolo in collaborazione con Lefant.

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