Blackview PlayPop 8 arriva in Italia: la console che ti trasforma in un controller

Dopo il debutto a IFA 2026, Blackview PlayPop 8 arriva ufficialmente in Italia portando una novità nel mondo console: niente controller da imparare a usare, niente sensori da indossare e soprattutto niente necessità di rimanere seduti davanti allo schermo.

PlayPop 8 parte infatti da un concetto molto semplice, trasformare il corpo nel controller e provare così a rendere il tempo trascorso davanti alla TV più dinamico. Una formula pensata in particolare per le famiglie, dove bambini, genitori e anche chi normalmente non utilizza videogiochi possono partecipare alla stessa partita senza dover imparare combinazioni di tasti o meccaniche particolarmente complesse.

La console è stata inoltre inserita da Netzwelt tra i prodotti vincitori degli Innovation Awards di IFA 2026 nella categoria Audio & Entertainment, un riconoscimento che premia proprio l’approccio particolare scelto da Blackview per il gaming domestico.

Quando il controller siamo noi

Il cuore di PlayPop 8 è il sistema di AI Full-Body Tracking a 17 punti, che riconosce in tempo reale diversi punti del corpo e traduce movimenti naturali come salti, spostamenti, gesti delle braccia e passi all’interno del gioco. Non servono quindi controller o accessori da indossare: basta posizionarsi davanti alla fotocamera e iniziare a muoversi.

Il sistema supporta fino a quattro persone contemporaneamente, con l’idea di poter iniziare una partita rapidamente durante una serata in famiglia, una festa o semplicemente quando si vuole fare qualcosa insieme davanti alla TV.

Anche la navigazione è stata pensata seguendo la stessa logica: alcuni comandi possono essere impartiti tramite gesti, ad esempio muovendo una mano per selezionare una modalità, continuare una partita o uscire dal gioco. La fotocamera utilizza inoltre un campo visivo ultra-grandangolare di 176 gradi, pensato per riuscire a inquadrare più persone anche nei normali spazi di un soggiorno.

L’installazione rimane molto semplice, visto che PlayPop 8 si collega tramite HDMI a TV, monitor o proiettore, si connette alla rete Wi-Fi e può essere utilizzata praticamente subito. Le dimensioni di appena 76 x 76 x 76 millimetri e il peso di circa 343 grammi permettono inoltre di spostarla facilmente da una stanza all’altra o portarla con sé. La scheda tecnica ufficiale conferma anche il processore Rockchip RK3576 octa-core, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e fotocamera da 12 megapixel.

PlayPop 8 non cerca quindi di sostituire PlayStation, Xbox o le console Nintendo, visto che il suo terreno è differente e riguarda soprattutto quelle situazioni nelle quali il videogioco diventa un’attività condivisa e immediata.

Ad esempio, Blackview parla anche di attività pensate per coordinazione, equilibrio e capacità di reazione, oltre alla possibilità di associare il videogioco a un’attività fisica leggera e al movimento, invece di rimanere semplicemente seduti con un controller tra le mani.

Cinque giochi subito disponibili

Appena estratta dalla confezione, PlayPop 8 include cinque giochi utilizzabili senza abbonamento: Whack-a-Mole, Fruit Ninja, Basketball Master, Thunder Fighter e Rhythm Step.

Il catalogo è organizzato in sei categorie che comprendono giochi per famiglia e party, titoli casual, sport e fitness, musica e ballo, azione e avventura. Chi vuole ampliare l’offerta può invece utilizzare PlayPop GamePass, che aggiunge altri titoli come Bowling Strike, Happy Parkour, Candy Defender, Crazy Racing e King of Destruction. Blackview promette inoltre nuovi contenuti ogni trimestre, insieme a eventi stagionali e ulteriori giochi.

E la privacy?

Quando una console utilizza una fotocamera costantemente rivolta verso chi gioca, e soprattutto quando il prodotto è pensato anche per bambini, la privacy diventa inevitabilmente un punto centrale.

Blackview dichiara che il riconoscimento dei movimenti viene elaborato localmente dalla console, senza caricare nel cloud i dati utilizzati dal sistema di tracking, e che non vengono memorizzati dati relativi ai volti. PlayPop 8 dispone inoltre di una copertura fisica della fotocamera, quindi quando non viene utilizzata è possibile bloccare realmente l’obiettivo senza affidarsi a un semplice comando software.

È una soluzione semplice, ma proprio per questo efficace e particolarmente sensata su un dispositivo destinato a rimanere in soggiorno o nella camera dei più piccoli.

Prezzo e promozione per il lancio

PlayPop 8 è ora disponibile anche in Italia con due promozioni dedicate al lancio.

Su Amazon il prezzo di listino è di 399,99 euro, ma durante la promozione viene proposto a 299,99 euro, utilizzando il codice PLAYPOP8PR. L’offerta Amazon è valida fino al 31 ottobre 2026 alle 23:59.

Sul Blackview Official Store, invece, PlayPop 8 è proposta al prezzo promozionale di 259,99 euro.

Le due offerte permettono quindi di scegliere tra la comodità dell’acquisto tramite Amazon e il prezzo più basso previsto direttamente dallo store ufficiale Blackview.

Articolo in collaborazione con Blackview.