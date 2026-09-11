iPhone Duo tra fotocamera nascosta, pannello Samsung e compromessi

TLDR Riassumi

A pochi giorni dalla presentazione continuano a emergere dettagli interessanti su iPhone Duo, e soprattutto sul suo elemento più importante: il display pieghevole interno da 7,6 pollici.

Apple non fornisce alcune info sulla fotocamera nascosta

Una delle caratteristiche più curiose è la fotocamera FaceTime nascosta sotto il display interno.

Apple indica nelle specifiche un’apertura f/1.8, supporto a Center Stage, video ultra-stabilizzato e registrazione fino a 1080p a 60 fps, ma non comunica la risoluzione del sensore. È una scelta insolita considerando che l’azienda specifica chiaramente i 12MP della fotocamera Center Stage esterna e i 48MP delle due fotocamere posteriori.

Il limite alla registrazione Full HD lascia pensare a un sensore meno sofisticato rispetto alla fotocamera esterna, che arriva invece al 4K Dolby Vision a 60 fps, ma non è però possibile dedurre con certezza il numero di megapixel: qualsiasi valore rimane al momento una semplice ipotesi.

La maggiore apertura f/1.8 potrebbe invece servire a compensare almeno in parte la luce assorbita dai pixel del display posizionati davanti all’obiettivo.

La fotocamera non è completamente invisibile

Le prime immagini del dispositivo mostrano inoltre che la zona sopra la fotocamera può risultare visibile in determinate condizioni di illuminazione.

Secondo un’analisi di MacRumors, l’area sembra non utilizzare la stessa finitura nano-texture presente sul resto del display e appare quindi come una piccola zona più lucida, soprattutto osservandola da determinate angolazioni.

È un compromesso tipico delle fotocamere sotto lo schermo: la densità dei pixel sopra l’obiettivo deve consentire alla luce di raggiungere il sensore.

Samsung stessa ha sperimentato questa tecnologia sui Galaxy Z Fold, salvo poi tornare a una tradizionale fotocamera punch-hole sui modelli successivi.

Anche la posizione della fotocamera interna ha fatto discutere visto che, invece di trovarsi nell’angolo superiore destro, dove avrebbe potuto allinearsi visivamente con la fotocamera del display esterno, è posizionata più internamente.

Secondo il leaker cinese Instant Digital, la scelta sarebbe dovuta a difficoltà ingegneristiche, anche considerando che dalla parte opposta si trova il voluminoso sistema fotografico posteriore. La stessa fonte sostiene che Apple potrebbe spostarla nell’angolo con la seconda generazione di iPhone Duo.

Il display di Samsung costa circa 250 dollari

Samsung Display era già stata indicata nei mesi scorsi come fornitore esclusivo dei pannelli OLED pieghevoli di Apple, nell’ambito di un accordo pluriennale. Le precedenti informazioni della filiera indicavano inoltre l’utilizzo della nuova generazione di materiali OLED M16.

Secondo una nuova indiscrezione di Instant Digital, Apple pagherebbe addirittura circa 250 dollari per ogni pannello pieghevole, rendendolo uno dei singoli componenti più costosi dell’intero iPhone Duo.

Il dato aiuterebbe comunque a spiegare almeno in parte il prezzo finale del dispositivo, che parte da 1.999 dollari negli Stati Uniti e 2.369 euro in Italia.

Tra l’altro, Apple ha scelto per iPhone Duo un particolare rapporto 1:1,4, molto più squadrato rispetto a molti smartphone tradizionali, per una proporzione vicina al classico 1,43:1 utilizzato dalle pellicole IMAX 15/70mm.

La stessa IMAX ha scherzato sui social dopo la presentazione: ha apprezzato la somiglianza, ma ha anche puntualizzato ironicamente che non intende certo suggerire di guardare un film IMAX su uno smartphone.

Al di là della battuta, il formato scelto da Apple è fondamentale soprattutto per il multitasking: permette di affiancare due applicazioni mantenendo proporzioni più naturali rispetto ai foldable particolarmente stretti e alti.

Apple potrebbe conquistare subito un quarto del mercato foldable

TrendForce prevede che Apple possa vendere circa 5 milioni di iPhone Duo entro la fine del 2026, raggiungendo immediatamente il 24,8% del mercato mondiale degli smartphone pieghevoli.

Il mercato complessivo dovrebbe fermarsi intorno ai 20,2 milioni di unità nel 2026, con una crescita di appena lo 0,5%. Senza Apple, le vendite dei produttori Android sarebbero invece in calo di oltre il 20%, principalmente a causa dell’aumento dei costi dei componenti.

Samsung dovrebbe mantenere la leadership con circa 7,1 milioni di unità e il 35,1% del mercato, mentre Apple potrebbe raggiungere Huawei già nel suo primo anno.

TrendForce sottolinea inoltre proprio i compromessi fatti da Cupertino per realizzare Duo: niente teleobiettivo periscopico, Touch ID al posto di Face ID e maggiore attenzione allo spazio interno per batterie e cerniera.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.