Apple spiega come velocizzare l’indicizzazione di Spotlight su iPhone, iPad e Mac

TLDR Riassumi

Con l’arrivo di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, Spotlight assume un ruolo ancora più importante all’interno dell’ecosistema Apple, anche grazie alla sua integrazione con la nuova Siri AI (integrazione che non sarà inizialmente disponibile in Italia).

Apple ha ora spiegato come funziona il nuovo sistema di indicizzazione e, soprattutto, quali accorgimenti possono aiutare a completare più velocemente il processo iniziale.

Perché Spotlight deve indicizzare i nostri dati

Spotlight crea e mantiene un catalogo ricercabile dei contenuti presenti sul dispositivo, così da permettere al sistema di trovare rapidamente app, file, messaggi, fotografie, contatti, impostazioni e altri dati.

L’indice viene conservato localmente sul dispositivo e deve quindi essere creato separatamente su ogni iPhone, iPad o Mac utilizzato dall’utente, e Apple aveva già iniziato a preparare questo passaggio con iOS 26.6, aggiornamento che includeva esplicitamente un’ottimizzazione dell’indice Spotlight in vista di iOS 27.

I tre consigli di Apple per velocizzare Spotlight

La prima indicizzazione può richiedere diverse ore o, in presenza di molti dati, persino alcuni giorni. Gli aggiornamenti successivi dell’indice saranno invece molto più rapidi.

Secondo Apple, il processo termina più velocemente quando:

il dispositivo non viene utilizzato

il dispositivo è collegato all’alimentazione

il dispositivo è collegato a Internet tramite Wi-Fi o Ethernet

La connessione è utile soprattutto quando Spotlight deve scaricare dati aggiuntivi, come messaggi di posta elettronica, prima di poterli indicizzare.

Come capire se Spotlight sta ancora lavorando

Sul Mac è possibile premere Command-Spazio e controllare l’indicatore presente nella parte superiore della finestra di Spotlight o Siri.

Su iPhone e iPad, invece, può comparire un avviso nelle Impostazioni per segnalare che Ricerca e Siri sono ancora in fase di ottimizzazione. Anche Mail può mostrare un messaggio separato se l’indicizzazione delle email non è ancora terminata.

Si tratta quindi di un processo normale soprattutto subito dopo un importante aggiornamento software. Se Spotlight sembra più lento del solito dopo l’installazione di iOS 27 o macOS 27, la soluzione migliore potrebbe semplicemente essere lasciare il dispositivo inutilizzato, sotto carica e connesso alla rete per qualche tempo.

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