Come creare sticker personalizzati per iMessage e WhatsApp con ChatGPT

OpenAI ha introdotto una nuova funzione di ChatGPT che permette di creare sticker personalizzati e utilizzarli direttamente su iMessage e WhatsApp.
La novità era stata anticipata nelle scorse settimane da alcuni riferimenti trovati nel codice di ChatGPT, ma ora è stata annunciata ufficialmente, con gli utenti possono partire da una fotografia, da più immagini oppure semplicemente descrivere lo sticker che vogliono ottenere.
Come creare gli sticker con ChatGPT
Per utilizzare la nuova funzione basta aprire la sezione Immagini di ChatGPT e selezionare Stickers.
È possibile caricare una o più fotografie e chiedere a ChatGPT di:
- trasformare una foto in uno sticker
- creare più sticker partendo dalla stessa immagine
- aggiungere o rimuovere elementi
- applicare lo stile di un’altra immagine
- creare uno sticker partendo esclusivamente da una descrizione
Le immagini possono essere generate direttamente con sfondo trasparente, rendendole immediatamente utilizzabili nelle applicazioni di messaggistica.
Una volta completato lo sticker, il nuovo pulsante “Add to chat apps” permette di esportarlo direttamente. Al momento sono disponibili tre possibilità:
- iMessage
- Salva in Foto
Per WhatsApp è necessario esportare almeno tre sticker contemporaneamente, ma si tratta di un requisito imposto da Meta e non di una limitazione di ChatGPT. Su iMessage, invece, gli sticker creati vengono aggiunti a una sezione dedicata a ChatGPT all’interno del carosello degli sticker di Messaggi.
La funzione rende quindi molto più semplice creare pacchetti personalizzati partendo da foto, meme, battute tra amici o semplici idee, senza dover utilizzare applicazioni esterne per ritagliare le immagini e creare manualmente gli sticker.
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