Pieghevoli, le stime per il 2026 parlano di +20%: iPhone Ultra tra i protagonisti

TLDR Riassumi

Mentre il mercato smartphone nel suo complesso deve fare i conti con chip e memorie sempre più costose, c’è un segmento che secondo gli analisti è destinato a crescere, a prescindere dalle difficoltà di mercato. Quello dei foldable, è un segmento da tenere d’occhio, anche perché Apple, con iPhone Ultra, dovrebbe metterci piede a breve.

Una crescita stimata del 20%

Come riporta MacRumors, secondo alcune della catena di approvvigionamento citate da DigiTimes, le spedizioni globali di smartphone pieghevoli dovrebbero chiudere il 2026 con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Tra i fattori indicati come trainanti è citato anche l’esordio di Apple in questo segmento.

Naturalmente ci si aspetta che Samsung conservi intatta la leadership della categoria, ormai ben consolidata, mentre Apple, Huawei e altri marchi contribuiranno questo trend di crescita.

Il segmento dei foldable ha ormai raggiunto una fase di maturità, contando che esiste da quasi 8 anni e che un numero crescente di brand offre sul mercato un numero sempre maggiori di device per i consumatori.

Il periodo che si prevede sarà più interessante per il segmento dei foldable sembra essere il quarto trimestre del 2026, dal momento che ormai la maggioranza dei nuovi prodotti saranno stati lanciati e disponibili all’acquisto.

iPhone Ultra e il ruolo di Apple

Questa previsione sembra combaciare con quanto sostiene Ming-Chi Kuo, secondo cui l’iPhone Ultra verrà presentato insieme a iPhone 18 Pro e Pro Max a settembre, ma i preordini potrebbero non aprirsi prima del quarto trimestre. Apple sembrerebbe puntare alla produzione di circa 10 milioni di unità entro fine anno.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.