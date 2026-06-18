Apple conferma un aumento dei prezzi per i suoi prodotti

TLDR Riassumi



Apple si prepara ad aumentare i prezzi di alcuni prodotti. La conferma arriva direttamente da Tim Cook, che in un’intervista al Wall Street Journal ha spiegato come la situazione legata ai costi di memoria e storage sia ormai diventata difficile da assorbire.

Il CEO di Apple ha parlato di aumenti “inevitabili”, precisando che l’azienda ha provato finora a proteggere i clienti dagli incrementi imposti dalla filiera. Il problema, però, è che i costi di RAM e memoria continuano a salire, soprattutto per effetto della forte domanda legata ai data center e all’intelligenza artificiale.

Perché Apple aumenterà i prezzi

Il nodo principale riguarda la memoria DRAM. La crescita esplosiva dei server AI sta assorbendo una parte sempre più importante della produzione globale, in particolare per le memorie ad alte prestazioni usate nei sistemi dedicati all’intelligenza artificiale.

Questo lascia meno disponibilità per prodotti consumer come iPhone, iPad e Mac, proprio mentre gli utenti chiedono dispositivi con più RAM, più storage e prestazioni sempre migliori.

Cook ha spiegato che Apple ha cercato di limitare l’impatto sui clienti, ma i rincari applicati dai fornitori sono diventati troppo elevati. In altre parole, Cupertino non riuscirà più ad assorbire tutto internamente e una parte dei costi finirà inevitabilmente sui prezzi finali.

Apple non ha ancora detto quali prodotti saranno coinvolti, né quando scatteranno gli aumenti. È però facile immaginare che i dispositivi più esposti siano quelli con maggiore quantità di RAM e storage: Mac, iPad Pro e futuri iPhone di fascia alta.

Il prossimo grande appuntamento sarà settembre, quando Apple dovrebbe presentare la nuova gamma iPhone 18, inclusi i modelli Pro e il primo iPhone pieghevole. Non è da escludere che proprio quella generazione possa segnare un aumento dei prezzi, soprattutto sulle versioni più avanzate.

Mac e iPad potrebbero essere coinvolti anche prima, magari con aggiornamenti silenziosi o modifiche alle configurazioni base. Apple ha già usato in passato una strategia sottile: eliminare il taglio più economico e alzare così il prezzo d’ingresso senza cambiare necessariamente il prezzo delle configurazioni superiori.

Un esempio recente riguarda il Mac mini, il cui prezzo di partenza è salito dopo la rimozione della configurazione base con meno storage. Tecnicamente, alcune versioni non sono aumentate, ma per entrare nella gamma ora serve spendere di più.

È una mossa che Apple potrebbe ripetere anche su altri prodotti. Il rischio più concreto riguarda i Mac, dove RAM e SSD incidono molto sul prezzo finale e dove gli upgrade Apple sono già notoriamente costosi.

Per chi sta valutando un MacBook Pro o un Mac desktop con configurazioni più spinte, il momento potrebbe quindi essere delicato. Se Apple dovesse aggiornare i listini nei prossimi mesi, le versioni con più memoria unificata e più storage potrebbero diventare ancora più care.

La parte più interessante è che l’intelligenza artificiale non sta cambiando solo il software. Sta modificando anche il mercato dell’hardware. I grandi data center hanno bisogno di enormi quantità di memoria ad alte prestazioni. Questo spinge i produttori a destinare più capacità al settore server, dove i margini sono più alti, riducendo la pressione competitiva sui prezzi destinati ai dispositivi consumer.

Il risultato è semplice: anche chi compra un iPhone, un iPad o un Mac può finire per pagare indirettamente la corsa globale all’AI.

Apple non è l’unica azienda colpita. Il problema riguarda l’intero settore tech, dai PC alle console, fino agli smartphone. Ma quando a confermarlo è Tim Cook, il segnale diventa molto più forte.

Il messaggio arriva in un momento particolare per Apple. Dal 1° settembre 2026, Tim Cook diventerà Executive Chairman e John Ternus assumerà il ruolo di CEO.

Questo significa che la prossima fase dei prezzi Apple potrebbe coincidere con l’inizio della nuova leadership. Non è un dettaglio secondario, perché Ternus erediterà una Apple ancora fortissima, ma chiamata a gestire sfide molto concrete: AI, nuovi form factor, costi della filiera e percezione del valore dei prodotti.

Aumentare i prezzi non è mai una mossa semplice, soprattutto per un’azienda già percepita come premium. Apple dovrà spiegare bene il valore dei nuovi prodotti, perché gli utenti saranno molto meno indulgenti davanti a rincari non accompagnati da miglioramenti evidenti.

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